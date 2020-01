‘ഹിന്ദു സ്ത്രീയെ പാകിസ്താതിൽ തല്ലി ചതയ്ക്കുന്നു’ - ബിജെപിയുടെ വ്യാജ പ്രചരണം, വീഡിയോ 2017ലേത്, സംഭവം ഇന്ത്യയിലും !

പാകിസ്താനില്‍ ഹിന്ദു സ്ത്രീകള്‍ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന കുറിപ്പോടെ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ വ്യാജമെന്ന് തെളിഞ്ഞു. യുവതിയേയും അമ്മയേയും അക്രമികള്‍ വലിച്ചിഴക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് പാകിസ്താനില്‍ നിന്നാണെന്ന രീതിയില്‍ ബിജെപിക്കാർ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ചത്.

എന്നാല്‍ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ പാകിസ്താനില്‍ നിന്നുള്ളതല്ല. സംഭവം രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂര്‍ ജില്ലയിലുള്ള ബാപ് തെഹ്സിലിലാണ് നടന്നതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. 2017 സപ്തെബര്‍ 27 ന് ദൈനിക് ഭാസ്കര്‍ പത്രം സംഭവത്തെ കുറിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.





This video is horrifying what's happening in Pakistan today. These Muslims beat the hell out of this young Hindu girl & her mother & was forcefully taken away. Please I beg of everyone opposing the #CAA please re-think, in 1951 there were 12.9% Hindus in Pakistan & now only 1.6%. pic.twitter.com/JSX61UmY8T