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ഇറാന്- യുഎസ് സമാധാനക്കരാര് പ്രാബല്യത്തില്, എവിടെയാണ് മരവിപ്പിച്ച ഇറാന്റെ ശതകോടികള്?
ഇറാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ധന ഉപഭോക്താക്കളായ ചൈനയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് തുകയുള്ളത്.
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാനക്കരാര് ഒപ്പുവെച്ചതോടെ വലിയ ആശ്വാസത്തിലാണ് ലോകം. എണ്ണവ്യാപാരം പഴയരീതിയിലേക്ക് മാറുന്നതോടെ വിലക്കയറ്റം അടക്കമുള്ള പ്രതിസന്ധിക്ക് വിരാമമാകും എന്നാണ് ഇതിന് കാരണം. കരാര് നിലവില് വരുന്നതോടെ ഇറാന് ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കേര്പ്പെടുത്തിയ ഉപരോധം യുഎസ് ഇളവ് അനുവദിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഇതിന് പുറമെ ലോകമെങ്ങും മരവിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇറാന്റെ ശതകോടികളും വിട്ടുനല്കും. വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ട്രാക്കര്മാരുടെയും മാധ്യമങ്ങളുടെയും കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം 100 ബില്യണ് മുതല് 120 ബില്യണ് ഡോളര് വരെയുള്ള ഇറാന്റെ പണമാണ് വിദേശ ബാങ്കുകളില് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. ഇത് ഇറാന് വലിയ രീതിയിലുള്ള നേട്ടമാണുണ്ടാക്കുക.
അമേരിക്ക ഏര്പ്പെടുത്തിയ ദ്വിതീയ ഉപരോധങ്ങള് ഭയന്ന്, ഇറാനില് നിന്നും എണ്ണയും പ്രകൃതിവാതകവും വാങ്ങിയ മൂന്നാം രാജ്യങ്ങള് ഇറാന് നല്കാനുള്ള പണം അവരുടെ ബാങ്കുകളില് തന്നെ തടഞ്ഞുവെച്ചതാണ് ഈ ഭീമമായ തുക കുമിഞ്ഞുകൂടാന് കാരണം. ഈ ഫണ്ടുകള് എവിടെയെല്ലാമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള് നോക്കാം.
അമേരിക്ക ഏര്പ്പെടുത്തിയ ദ്വിതീയ ഉപരോധങ്ങള് (Secondary Sanctions) ഭയന്ന്, ഇറാനില് നിന്നും എണ്ണയും പ്രകൃതിവാതകവും വാങ്ങിയ മൂന്നാം രാജ്യങ്ങള് ഇറാന് നല്കാനുള്ള പണം അവരുടെ ബാങ്കുകളില് തന്നെ തടഞ്ഞുവെച്ചതാണ് ഈ ഭീമമായ തുക കുമിഞ്ഞുകൂടാന് കാരണം. ഈ ഫണ്ടുകള് എവിടെയൊക്കെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങള് ഇപ്പോള് പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
ചൈന: ഇറാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ധന ഉപഭോക്താക്കളായ ചൈനയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് തുകയുള്ളത്. ചൈനീസ് ബാങ്കുകളില് ഏകദേശം 20 ബില്യണ് ഡോളറിലധികം ഇറാന്റെ പണം ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാല് ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരങ്ങള്ക്കായി ഈ പണം ഭാഗികമായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതിനാല് ഇറാന് ഇതിനെ പൂര്ണ്ണമായും 'ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫണ്ട്' ആയി കണക്കാക്കുന്നില്ല.
ഖത്തര്: നിലവിലെ സമാധാന ചര്ച്ചകളില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണ് ഖത്തര്. 2023-ലെ തടവുകാരുടെ കൈമാറ്റ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ദക്ഷിണ കൊറിയയില് നിന്നും ഖത്തറിലേക്ക് മാറ്റിയ 6 ബില്യണ് ഡോളര് ഉള്പ്പെടെ ആകെ 12 ബില്യണ് ഡോളറാണ് ഖത്തറിലെ ഇറാന്റെ അക്കൗണ്ടുകളിലുള്ളത്. ഒക്ടോബര് 7-ലെ ഹമാസ് ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അമേരിക്ക വീണ്ടും കര്ശന നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഇന്ത്യ: ഇറാന്റെ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ഇനത്തില് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളില് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഏകദേശം 7 ബില്യണ് ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 58,000 കോടിയിലധികം രൂപ). യുഎസ് ഉപരോധം കാരണം ഈ തുക കൈമാറാന് ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.
ഇറാഖ്: ഇറാഖ് ഇറാനില് നിന്നും വാങ്ങിയ പ്രകൃതിവാതകം, വൈദ്യുതി എന്നിവയുടെ കുടിശ്ശികയിനത്തില് ഏകദേശം 6 ബില്യണ് മുതല് 10 ബില്യണ് ഡോളര് വരെയുള്ള തുക ഇറാഖിലെ ബാങ്കുകളില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. മാനുഷിക ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി ഇതില് ചെറിയൊരു ഭാഗം ഉപയോഗിക്കാന് യുഎസ് മുന്പ് അനുമതി നല്കിയിരുന്നു.
യൂറോപ്പും ജപ്പാനും: യൂറോപ്പിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി (പ്രത്യേകിച്ച് ലക്സംബര്ഗിലെ സെന്ട്രല് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളില്) രണ്ട് ബില്യണ് ഡോളറോളം തടഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ ജപ്പാനിലും ഒരു ബില്യണ് ഡോളറിലധികം ഇറാന്റെ ഫണ്ട് മരവിപ്പിച്ച നിലയിലുണ്ട്.
നിലവിലെ താല്ക്കാലിക കരാര് പ്രകാരം തങ്ങളുടെ മരവിപ്പിച്ച ഫണ്ടുകളില് നിന്നും കുറഞ്ഞത് 24 ബില്യണ് ഡോളറെങ്കിലും ഉടനടി വിട്ടുനല്കണമെന്നാണ് ഇറാന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം.കരാറിന്റെ പുറത്തുവന്ന 11-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം, ചര്ച്ചകളിലെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇറാന്റെ സെന്ട്രല് ബാങ്കിന് ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാന് തക്കവണ്ണം ഈ ഫണ്ടുകള് ഘട്ടങ്ങളായി റിലീസ് ചെയ്യാന് അമേരിക്ക അനുമതി നല്കേണ്ടി വരും. കടുത്ത പണപ്പെരുപ്പവും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും നേരിടുന്ന ഇറാനിയന് ഭരണകൂടത്തിന് ഈ പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് വലിയൊരു ജീവശ്വാസമായിരിക്കും.ALSO READ: അമേരിക്ക -ഇറാന് കരാര് പ്രാബല്യത്തില് വന്നതായി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ച് ട്രംപ്