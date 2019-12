എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലീങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി? ചോദ്യവുമായി ബംഗാൾ ബിജെപി ഉപാധ്യക്ഷൻ

ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പൗരത്വ നിയമമെങ്കിൽ ഹിന്ദു,ജൈന,പാർസി, എന്നീ മതങ്ങളെ മാത്രം നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ? മുസ്ലീങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്. നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വ്യക്തതവേണമെന്നും ചന്ദ്രകുമാർ ബോസ് ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നു.

If #CAA2019 is not related to any religion why are we stating - Hindu,Sikh,Boudha, Christians, Parsis & Jains only! Why not include #Muslims as well? Let's be transparent