എഎൻഐ ഉൾപ്പടെ വൻ സംവിധാനം, മോദിയുടെ പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വൻ വാർത്താ ശൃംഖയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വീഡിയൊ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ ഏഷ്യന്‍ ന്യൂസ് ഇന്റര്‍നാഷനലും (എ.എന്‍.ഐ.) സ്വകാര്യ വ്യവസായ സ്ഥാപനമായ ശ്രീവാസ്തവ ഗ്രൂപ്പുമാണ് ഈ സംവിധാനത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇന്ത്യൻ ക്രോണിക്കിൾസ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണറിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ ഉള്ളത്.

REVEALED: Indian Chronicles – how a massive 15-year influence operation successfully targeted the EU & UN with 750+ fake local media and 10+ zombie-NGOs.



Executive Summary & full report: https://t.co/W3IAxQTOqZ

Here are the facts