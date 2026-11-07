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  4. CBSE Announces 10th and 12th Board Exam Dates: 101 Days Left for Preparation
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 7 November 2026 (08:04 IST)

സിബിഎസ്‌ഇ 10, 12 ബോർഡ് പരീക്ഷാ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു; പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ

തീയതികള്‍ പുറത്തുവന്നതോടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ഇനി തയാറെടുപ്പിനായി 101 ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്.

CBSE Board Exam 2027, Class 10 Exam Schedule, Class 12 Exam Schedule, CBSE Practical Exam Dates, CBSE Exam Timings
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (08:06 IST)
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ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര സെക്കന്‍ഡറി വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്‍ഡ് (സിബിഎസ്ഇ) പത്ത്, പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെ വാര്‍ഷിക ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷാ തീയതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2027 ഫെബ്രുവരി 16 മുതലാണ് പരീക്ഷകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെയും പരീക്ഷകള്‍ രാവിലെ 10:30-ന് ആരംഭിക്കും. തീയതികള്‍ പുറത്തുവന്നതോടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ഇനി തയാറെടുപ്പിനായി 101 ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്.
 
പരീക്ഷാ വിവരങ്ങള്‍ ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍
 
പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ: ഫെബ്രുവരി 16 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 9 വരെ നടക്കും. ആദ്യ ദിനത്തില്‍ പെയിന്റിംഗ് വിഷയത്തിലാണ് പരീക്ഷ. മാത്തമാറ്റിക്‌സ് പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 17-ന് നടക്കും. സയന്‍സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന വിഷയങ്ങളുടെ പരീക്ഷകള്‍ ഫെബ്രുവരി, മാര്‍ച്ച് മാസങ്ങളിലായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
 
പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ: ഫെബ്രുവരി 16 മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ 9 വരെ നീളും. ആദ്യ ദിനം ഫിസിക്‌സ് പരീക്ഷയാണ് നടക്കുക. മാത്തമാറ്റിക്‌സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഇക്കണോമിക്‌സ്, ബയോളജി, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന വിഷയങ്ങളുടെ പരീക്ഷകള്‍ മാര്‍ച്ച്, ഏപ്രില്‍ മാസങ്ങളിലായി പൂര്‍ത്തിയാകും.
 
പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷാ തീയതികള്‍
 
സാധാരണ സ്‌കൂളുകളില്‍ പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷകള്‍ 2027 ജനുവരി 1 മുതല്‍ ഫെബ്രുവരി 13 വരെ നടക്കും. എന്നാല്‍ കഠിനമായ ശൈത്യകാലമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്‌കൂളുകളില്‍ 2026 നവംബര്‍ 9 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 19 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷകള്‍ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 
ഈ അധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍ പത്താം ക്ലാസില്‍ 26.5 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസില്‍ 19.8 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും പരീക്ഷയ്ക്കായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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