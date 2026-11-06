സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യയാത്രയ്ക്കായി പുരുഷന്മാരെ പിഴിയുന്നു, കർണാടകയിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ജനരോഷം
കര്ണാടകയുടെ സ്വന്തം ബ്രാന്ഡായ നന്ദിനിയുടെ പാലിനും തൈരിനും നെയ്യിനുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് സര്ക്കാര് വില കുത്തനെ ഉയര്ത്തിയത്.
കര്ണാടകയില് സൗജന്യങ്ങള് പ്രഖ്യാപിച്ച് അധികാരത്തിലെത്തിയ കോണ്ഗ്രസ് സര്ക്കാര് പാലിനും തൈരിനും നെയ്യിനും ബസ് ചാര്ജിനുമെല്ലാം നിരക്ക് ഉയര്ത്തിയതോടെ ജനരോഷം ഉയരുന്നു. സ്ത്രീകള്ക്ക് സൗജന്യയാത്ര നടത്തുന്നതിനായി അതേ വീടുകളിലെ പുരുഷന്മാരില് നിന്ന് പലിശയടക്കം ഈടാക്കുകയാണ് സര്ക്കാരെന്ന വിമര്ശനമാണ് ഉയരുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം കനക്കുമ്പോള് കേന്ദ്രത്തിനോട് ഇന്ധനവില കുറയ്ക്കാനാണ് ഡി കെ ശിവകുമാര് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
കര്ണാടകയുടെ സ്വന്തം ബ്രാന്ഡായ നന്ദിനിയുടെ പാലിനും തൈരിനും നെയ്യിനുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് സര്ക്കാര് വില കുത്തനെ ഉയര്ത്തിയത്. പാലിന് ഒരു ലിറ്ററിന് 8 രൂപയും തൈരിന് 14 രൂപയും നെയ്യിന് ലിറ്ററിന് 135 രൂപയുമാണ് ഉയര്ത്തിയത്. അണ്സാള്ട്ടഡ് വെണ്ണയ്ക്ക് 105 രൂപയും കൂടി. ബുധനാഴ്ച വരെ 6 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന മിനിമം ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വ്യാഴാഴ്ച അര്ധരാത്രി 10 രൂപയാക്കി ഉയര്ത്തിയിരുന്നു. ബിഎംടിസി ബസുകളില് ടിക്കറ്റ് നിരക്കില് 35 ശതമാനവും മറ്റ് 3 ഗതാഗത കോര്പ്പറേഷനുകളില് 23 ശതമാനവും ഉയര്ത്തി.
വീട്ടിലെ സ്ത്രീകള്ക്ക് സൗജന്യയാത്ര സര്ക്കാര് നല്കുമ്പോള് അതിന്റെ പൈസ പുരുഷന്മാരില് നിന്ന് പലിശയടക്കം ഈടാക്കുകയാണ് സര്ക്കാര് എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പരിഹാസം.