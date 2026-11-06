  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Criticism against the karnataka government over inflation
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 6 November 2026 (19:46 IST)

സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യയാത്രയ്ക്കായി പുരുഷന്മാരെ പിഴിയുന്നു, കർണാടകയിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ജനരോഷം

കര്‍ണാടകയുടെ സ്വന്തം ബ്രാന്‍ഡായ നന്ദിനിയുടെ പാലിനും തൈരിനും നെയ്യിനുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വില കുത്തനെ ഉയര്‍ത്തിയത്.

DK Shivakumar
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (18:37 IST)
google-news
കര്‍ണാടകയില്‍ സൗജന്യങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് അധികാരത്തിലെത്തിയ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ പാലിനും തൈരിനും നെയ്യിനും ബസ് ചാര്‍ജിനുമെല്ലാം നിരക്ക് ഉയര്‍ത്തിയതോടെ ജനരോഷം ഉയരുന്നു. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സൗജന്യയാത്ര നടത്തുന്നതിനായി അതേ വീടുകളിലെ പുരുഷന്മാരില്‍ നിന്ന് പലിശയടക്കം ഈടാക്കുകയാണ് സര്‍ക്കാരെന്ന വിമര്‍ശനമാണ് ഉയരുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം കനക്കുമ്പോള്‍ കേന്ദ്രത്തിനോട് ഇന്ധനവില കുറയ്ക്കാനാണ് ഡി കെ ശിവകുമാര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
 
കര്‍ണാടകയുടെ സ്വന്തം ബ്രാന്‍ഡായ നന്ദിനിയുടെ പാലിനും തൈരിനും നെയ്യിനുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വില കുത്തനെ ഉയര്‍ത്തിയത്. പാലിന് ഒരു ലിറ്ററിന് 8 രൂപയും തൈരിന് 14 രൂപയും നെയ്യിന് ലിറ്ററിന് 135 രൂപയുമാണ് ഉയര്‍ത്തിയത്. അണ്‍സാള്‍ട്ടഡ് വെണ്ണയ്ക്ക് 105 രൂപയും കൂടി. ബുധനാഴ്ച വരെ 6 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന മിനിമം ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വ്യാഴാഴ്ച അര്‍ധരാത്രി 10 രൂപയാക്കി ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. ബിഎംടിസി ബസുകളില്‍ ടിക്കറ്റ് നിരക്കില്‍ 35 ശതമാനവും മറ്റ് 3 ഗതാഗത കോര്‍പ്പറേഷനുകളില്‍ 23 ശതമാനവും ഉയര്‍ത്തി.
 
വീട്ടിലെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സൗജന്യയാത്ര സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ അതിന്റെ പൈസ പുരുഷന്മാരില്‍ നിന്ന് പലിശയടക്കം ഈടാക്കുകയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പരിഹാസം.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ഇടക്കാല തിരെഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവി ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷം : പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിനുമേൽ ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് നീക്കവുമായി റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രതിനിധി

ഇസ്രായേലിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി, നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്: ഐസൻകോട്ട് - അറബ് പാർട്ടി സഖ്യത്തിന് സാധ്യത

ഇസ്രായേലിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി, നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്: ഐസൻകോട്ട് - അറബ് പാർട്ടി സഖ്യത്തിന് സാധ്യതആര്‍ക്കും തന്നെ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത നിലയില്‍ അറബ് പാര്‍ട്ടികളുടെ പിന്തുണയാകും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാനമാവുക.

എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ഖത്തർ, അറബ് പാർട്ടികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ആരോപണവുമായി നെതന്യാഹു

എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ഖത്തർ, അറബ് പാർട്ടികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ആരോപണവുമായി നെതന്യാഹു120 അംഗ പാര്‍ലമെന്റിലേക്ക് നടന്ന തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വലതുപക്ഷ സഖ്യത്തിന് 53 സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത്.

ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് ഹാർദ്ദിക് വാശിപിടിക്കില്ല, അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാധ്യത എങ്ങോട്ട്: വിലയിരുത്തലുമായി അശ്വിൻ

ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് ഹാർദ്ദിക് വാശിപിടിക്കില്ല, അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാധ്യത എങ്ങോട്ട്: വിലയിരുത്തലുമായി അശ്വിൻമുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് നായകനായ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ 2027 സീസണിന് മുന്നോടിയായി ടീം വിടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കിടെ ഹാര്‍ദ്ദിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡ് ഡീലുകളെ വിലയിരുത്തി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമായ ആര്‍ അശ്വിന്‍.

കള്ളുഷാപ്പുകളിലും ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം: സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ തൊഴിലവസരം നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി, നിർണായക ഉത്തരവ്

കള്ളുഷാപ്പുകളിലും ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം: സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ തൊഴിലവസരം നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി, നിർണായക ഉത്തരവ്തൃശ്ശൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ സോഫി സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടല്‍.

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശം

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശംപട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന 378 വിമാനങ്ങളില്‍ 169 എണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ സാധിച്ചത്.

ഇടക്കാല തിരെഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവി ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷം : പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിനുമേൽ ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് നീക്കവുമായി റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രതിനിധി

ഇടക്കാല തിരെഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവി ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷം : പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിനുമേൽ ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് നീക്കവുമായി റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രതിനിധിഅമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ഭരണകൂടത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി കൂടുതല്‍ രൂക്ഷമാക്കി യുദ്ധകാര്യ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സെത്തിനുമേല്‍ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികളുമായി റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പ്രതിനിധി തോമസ് മാസി.

അഗ്നിവീർ പദ്ധതി : അധിക കാലയളവിലെ വിവാഹ വിലക്കും ഒഴിവാക്കിയേക്കും

അഗ്നിവീർ പദ്ധതി : അധിക കാലയളവിലെ വിവാഹ വിലക്കും ഒഴിവാക്കിയേക്കുംനിലവിലെ സ്‌കീം പ്രകാരം സേവനക്കാലയളവില്‍ അഗ്‌നിവീറുകള്‍ക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാന്‍ അനുവധിയില്ല. എന്നാല്‍ 2 വര്‍ഷം സര്‍വീസ് കൂട്ടിലഭിക്കുന്നതോടെ അഗ്‌നിവീറുകളുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും പരിഗണനകള്‍ പരിഗണിച്ച് അധിക കാലയലവിലെ വിലക്ക് ഒഴിവാക്കാനാണ് കേന്ദ്രം ആലോചിക്കുന്നത്.

ഭക്ഷണത്തിൽ പുഴുവിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടതിന് തെളിവില്ല; സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി

ഭക്ഷണത്തിൽ പുഴുവിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടതിന് തെളിവില്ല; സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിസംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കായികമേളയിൽ വിതരണം ചെയ്ത ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പുഴുവിനെ ലഭിച്ച സംഭവത്തിൽ സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി. കായികാധ്യാപകൻ ഭക്ഷണത്തിൽ പുഴുവിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടെന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാന രഹിതം. അറസ്റ്റിലായ പെരുമ്പാവൂർ വെങ്ങോല ശാലോം വി.എച്ച്.എസ്.എസിലെ കായികാധ്യാപകൻ ജിജോ ജെയിംസ് ഭക്ഷണത്തിൽ പുഴുവിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടതിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ല.

മുഖ്യമന്ത്രി vs എക്സൈസ് മന്ത്രി പോര് കനക്കുന്നു; എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ സാംബശിവ റാവുവിനെ സ്ഥലംമാറ്റി

മുഖ്യമന്ത്രി vs എക്സൈസ് മന്ത്രി പോര് കനക്കുന്നു; എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ സാംബശിവ റാവുവിനെ സ്ഥലംമാറ്റിഎക്സൈസ് വകുപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ അമിതമായി കൈകടത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണം ശക്തമായിരിക്കെ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ശ്രീറാം സാംബശിവ റാവുവിന് സ്ഥലംമാറ്റം. ബാർ ലൈസൻസ് വിവാദം കത്തുന്നതിനിടെയാണ് സാംബശിവ റാവുവിനെ പട്ടിക വർഗ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് തെറിപ്പിച്ചത്.

Bank Holidays November 2026: ഈ മാസത്തിലെ ബാങ്ക് അവധി ദിനങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം

Bank Holidays November 2026: ഈ മാസത്തിലെ ബാങ്ക് അവധി ദിനങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാംNovember Bank Holidays: ഈ മാസത്തെ ബാങ്ക് അവധി ദിനങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു: