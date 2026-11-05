  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Rahul Gandhi, Kharge Launch Congress Campaign for 2027 Punjab Elections
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 5 November 2026 (14:57 IST)

വൈകീട്ട് രണ്ടെണ്ണം അടിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുള്ള ആം ആദ്മിയാണോ ലഹരിക്കെതിരെ പൊരുതുക, പഞ്ചാബ് തിരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ തുറന്ന പോരുമായി രാഹുലും ഖാർഗെയും

ലഹരിക്കെതിരായ എഎപി സര്‍ക്കാരിന്റെ ആത്മാര്‍ഥതയെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കത്തിക്കയറിയത്.

Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge, Bhagwant Mann, Punjab Elections 2027, Congress, Aam Aadmi Party, AAP Government, Sangrur Insaaf Rally, Punjab Politics, Drug Problem in Punjab, AAP Corruption Allegations, 1984 Anti-Sikh Riots.
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (15:00 IST)
google-news
ചണ്ഡീഗഢ്: 2027ലെ പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്. നവംബര്‍ 4ന് സംഗ്രൂരില്‍ നടന്ന 'ഇന്‍സാഫ് റാലി'യില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെയും മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാനെയും എഎപി സര്‍ക്കാരിനെയും രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് രംഗത്ത് വന്നത്. പഞ്ചാബിലെ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം കുറിച്ച റാലിയില്‍ കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളും പരിഹാസവുമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്.
 
ലഹരിക്കെതിരായ എഎപി സര്‍ക്കാരിന്റെ ആത്മാര്‍ഥതയെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കത്തിക്കയറിയത്. പഞ്ചാബിനെ ലഹരിമുക്തമാക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാന്‍ തന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങളില്‍ ലഹരിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണവും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ചു. എഎപി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെയും രംഗത്തെത്തി. തന്റെ 60 വര്‍ഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തില്‍ കണ്ട ഏറ്റവും അഴിമതി നിറഞ്ഞ ഭരണകൂടമാണ് പഞ്ചാബിലെ എഎപി സര്‍ക്കാരെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമര്‍ശനം. അഴിമതിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണം ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് ഒഴുക്കുകയാണെന്നും ജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നതില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും ഖാര്‍ഗെ ആരോപിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിനും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും പകരം രാഷ്ട്രീയ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്കാണ് സര്‍ക്കാര്‍ മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
 
കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരിഹാസരൂപത്തിലാണ് എഎപി തിരിച്ചടിച്ചത്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ 'പപ്പു' എന്നും വിജയിക്കാത്ത കുടുംബാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചുള്ള മീമുകളും പോസ്റ്റുകളും എഎപി അനുകൂല കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ വിമര്‍ശനങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടിയിലൂടെ പ്രതിരോധിക്കാനായിരുന്നു പാര്‍ട്ടിയുടെ ശ്രമം.അതേസമയം, ഭഗവന്ത് മാന്റെ സ്വന്തം ജില്ലയായ സംഗ്രൂരില്‍ നടന്ന റാലിക്കിടെ 1984ലെ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിലെ ഇരകളുടെ പ്രതിഷേധവും കോണ്‍ഗ്രസ്  പരിപാടിയെ ബാധിച്ചു. നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇരകളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ രംഗത്തെത്തിയതോടെ റാലിയില്‍ തടസ്സങ്ങളുണ്ടായി.
 
2027ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പഞ്ചാബില്‍ കോണ്‍ഗ്രസും എഎപിയും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം കൂടുതല്‍ ശക്തമാകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് സംഗ്രൂര്‍ റാലി നല്‍കുന്നത്. ബിജെപി സര്‍ക്കാരിനെതിരെയും വോട്ട് ചോരിക്കെതിരെയും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും ആം ആദ്മിയും സമരങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും കോണ്‍ഗ്രസും ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത ശക്തമാണ്. ഈ ഭിന്നത രൂക്ഷമാക്കികൊണ്ടാണ് പഞ്ചാബ് തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇരുപാര്‍ട്ടികളും തമ്മില്‍ കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
മുന്നിൽ യുപി ഇലക്ഷൻ: അഗ്നിപഥ് പദ്ധതി പൊളിച്ചെഴുതി കേന്ദ്രം, കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് 2 വർഷം കൂടി തുടരാം

ഇസ്രായേലിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി, നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്: ഐസൻകോട്ട് - അറബ് പാർട്ടി സഖ്യത്തിന് സാധ്യത

ഇസ്രായേലിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി, നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്: ഐസൻകോട്ട് - അറബ് പാർട്ടി സഖ്യത്തിന് സാധ്യതആര്‍ക്കും തന്നെ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത നിലയില്‍ അറബ് പാര്‍ട്ടികളുടെ പിന്തുണയാകും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാനമാവുക.

എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ഖത്തർ, അറബ് പാർട്ടികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ആരോപണവുമായി നെതന്യാഹു

എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ഖത്തർ, അറബ് പാർട്ടികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ആരോപണവുമായി നെതന്യാഹു120 അംഗ പാര്‍ലമെന്റിലേക്ക് നടന്ന തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വലതുപക്ഷ സഖ്യത്തിന് 53 സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത്.

ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് ഹാർദ്ദിക് വാശിപിടിക്കില്ല, അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാധ്യത എങ്ങോട്ട്: വിലയിരുത്തലുമായി അശ്വിൻ

ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് ഹാർദ്ദിക് വാശിപിടിക്കില്ല, അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാധ്യത എങ്ങോട്ട്: വിലയിരുത്തലുമായി അശ്വിൻമുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് നായകനായ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ 2027 സീസണിന് മുന്നോടിയായി ടീം വിടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കിടെ ഹാര്‍ദ്ദിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡ് ഡീലുകളെ വിലയിരുത്തി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമായ ആര്‍ അശ്വിന്‍.

കള്ളുഷാപ്പുകളിലും ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം: സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ തൊഴിലവസരം നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി, നിർണായക ഉത്തരവ്

കള്ളുഷാപ്പുകളിലും ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം: സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ തൊഴിലവസരം നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി, നിർണായക ഉത്തരവ്തൃശ്ശൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ സോഫി സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടല്‍.

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശം

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശംപട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന 378 വിമാനങ്ങളില്‍ 169 എണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ സാധിച്ചത്.

വെറും മഴ മാത്രമല്ല, ഇടിയും മിന്നലും ഒപ്പം; പുതുക്കിയ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം ഏഴിടത്ത് യെല്ലോ അലർട്ട്

വെറും മഴ മാത്രമല്ല, ഇടിയും മിന്നലും ഒപ്പം; പുതുക്കിയ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം ഏഴിടത്ത് യെല്ലോ അലർട്ട്സംസ്ഥാനത്തെ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പുതുക്കി. ഇന്ന് ഒരിടത്തും മഴ മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള പുതുക്കിയ മുന്നറിയിപ്പിൽ ഏഴ് ജില്ലകൾക്ക് യെല്ലോ അലർട്ട്.

വൈകീട്ട് രണ്ടെണ്ണം അടിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുള്ള ആം ആദ്മിയാണോ ലഹരിക്കെതിരെ പൊരുതുക, പഞ്ചാബ് തിരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ തുറന്ന പോരുമായി രാഹുലും ഖാർഗെയും

വൈകീട്ട് രണ്ടെണ്ണം അടിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുള്ള ആം ആദ്മിയാണോ ലഹരിക്കെതിരെ പൊരുതുക, പഞ്ചാബ് തിരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ തുറന്ന പോരുമായി രാഹുലും ഖാർഗെയുംനവംബര്‍ 4ന് സംഗ്രൂരില്‍ നടന്ന 'ഇന്‍സാഫ് റാലി'യില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെയും മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാനെയും എഎപി സര്‍ക്കാരിനെയും രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് രംഗത്ത് വന്നത്.

മുന്നിൽ യുപി ഇലക്ഷൻ: അഗ്നിപഥ് പദ്ധതി പൊളിച്ചെഴുതി കേന്ദ്രം, കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് 2 വർഷം കൂടി തുടരാം

മുന്നിൽ യുപി ഇലക്ഷൻ: അഗ്നിപഥ് പദ്ധതി പൊളിച്ചെഴുതി കേന്ദ്രം, കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് 2 വർഷം കൂടി തുടരാംയുപി തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ അഗ്‌നിപഥ് പദ്ധതിയില്‍ മാറ്റം വരുത്തി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. അഗ്‌നിവീറുകളായി ചേര്‍ന്ന് നാല് വര്‍ഷത്തെ സേവനം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നവരില്‍ 75 ശതമാനത്തിന് 2 വര്‍ഷം കൂടി തുടരാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കി.

കേരളത്തിന് 8.64 രൂപയ്ക്ക് വൈദ്യുതി കിട്ടുമ്പോൾ വിജയ് എന്തിന് 41.50 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങണം?, അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സ്റ്റാലിൻ

കേരളത്തിന് 8.64 രൂപയ്ക്ക് വൈദ്യുതി കിട്ടുമ്പോൾ വിജയ് എന്തിന് 41.50 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങണം?, അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സ്റ്റാലിൻകേരളത്തിന്‍ യൂണിറ്റിന് 8.64 രൂപയ്ക്ക് വൈദ്യുതി ലഭിക്കുമെങ്കില്‍ എന്തിനാണ് തമിഴ്നാട് സര്‍ക്കാര്‍ 41.50 രൂപ യൂണിറ്റിന് നല്‍കി വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതെന്ന് തമിഴ്നാട് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷനുമായ എം കെ സ്റ്റാലിന്‍.

കേരളത്തിൻ്റെ നിത്യ ഇനി ലോസാഞ്ചലൻസിൻ്റെ ആദ്യ ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ മേയർ, ആരാണ് നിത്യ രാമൻ?

കേരളത്തിൻ്റെ നിത്യ ഇനി ലോസാഞ്ചലൻസിൻ്റെ ആദ്യ ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ മേയർ, ആരാണ് നിത്യ രാമൻ?അമേരിക്കന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ചരിത്രവിജയവുമായി മലയാളി വംശജ നിത്യ രാമന്‍. ലോസ് ആഞ്ചലസിലെ ആദ്യ ഏഷ്യന്‍-അമേരിക്കന്‍ മേയറായാണ് 45-കാരിയായ നിത്യ രാമന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.