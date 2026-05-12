ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും സ്കൂളുകൾക്കും സമീപത്തെ ടാസ്മാക് ഷോപ്പുകൾ പൂട്ടും: തമിഴ്നാട്ടിൽ 717 മദ്യവിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾ അടയ്ക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട് വിജയ്

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടില് ക്ഷേത്രങ്ങള്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, ബസ് സ്റ്റാന്ഡുകള് എന്നിവയ്ക്കു സമീപം പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 717 ടാസ്മാക് മദ്യവില്പ്പനശാലകള് അടച്ചുപൂട്ടാന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഉത്തരവിട്ടു. പൊതുസുരക്ഷയും സാമൂഹിക ആശങ്കകളും മുന്നിര്ത്തിയുള്ള നടപടിയാണിതെന്ന് സര്ക്കാര് വ്യക്തമാക്കി. രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കകം നടപടി പൂര്ത്തിയാക്കാന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് സര്ക്കാര് നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി നടത്തിയ പരിശോധനകളിലാണ് നിയമപരമായ അകലം ലംഘിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മദ്യശാലകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത്. പരിശോധനയില് ആരാധനാലയങ്ങള്ക്ക് സമീപം 276 ഔട്ട്ലെറ്റുകളും, സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഉള്പ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സമീപം 186 കടകളും, ബസ് സ്റ്റാന്ഡുകള്ക്ക് സമീപം 255 മദ്യശാലകളും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഇതോടെയാണ് ആകെ 717 ടാസ്മാക് ഔട്ട്ലെറ്റുകള് അടച്ചുപൂട്ടാന് സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചത്.
മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയിന്റെ നിര്ദേശപ്രകാരമാണ് നടപടികള് വേഗത്തിലാക്കിയത്. അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു പിന്നാലെ സ്ത്രീസുരക്ഷ, പൊതുക്ഷേമം, സാമൂഹിക നിയന്ത്രണം എന്നിവ മുന്നിര്ത്തിയുള്ള തീരുമാനങ്ങള് സര്ക്കാര് തുടര്ച്ചയായി കൈക്കൊണ്ടുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ നടപടി. മദ്യവില്പ്പന കേന്ദ്രങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഉയരുന്ന പൊതുജന പ്രതിഷേധങ്ങളും സാമൂഹിക സംഘടനകളുടെ ആവശ്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചാണ് സര്ക്കാര് കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതെന്ന സൂചനയും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.
തമിഴ്നാട്ടില് ടാസ്മാക് ഔട്ട്ലെറ്റുകളെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങള് പുതുമയല്ല. ദേശീയപാതകള്ക്ക് സമീപമുള്ള മദ്യശാലകള്ക്കെതിരായ സുപ്രീംകോടതി നിര്ദേശത്തെ തുടര്ന്ന് 2017ല് ആയിരക്കണക്കിന് ടാസ്മാക് കടകള് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി അതിന്റെ തുടര്ച്ചയായ സാമൂഹിക നിയന്ത്രണ നീക്കമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.