ഉത്തർപ്രദേശിൽ ക്രിമിനലുകളുടെ വെടിവയ്പ്പ്, 8 പൊലീസുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ലഖ്നൗവിൽനിന്നും 150 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ബികാരു ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. 60 ഓളം കെസുകളിൽ പ്രതിയായ വികാസിനെ പിടികൂടാൻ മുന്ന് സ്റ്റേഷനുകളിലെ പൊലീസുകാരാണ് പോയത്. ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്കുള്ള റോഡ് ക്രിമിനലുകൾ നെരത്തെ തടഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് മറികടന്ന് ഗ്രാമത്തിലെത്തിയ പൊലീസുകാർക്ക് നേരെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽനിന്നുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗത്തുനിന്നും അക്രമികൾ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. അക്രമികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കും എന്ന് യുപി ഡിജിപി എച്ച് സി അശ്വതി വ്യക്താമാക്കി..

Kanpur: 8 personnel lost their lives after being fired upon by criminals when they had gone to raid Bikaru village in search of history-sheeter Vikas Dubey. SSP Kanpur says, "They'd gone to arrest him following complaint of attempt to murder against him.They were ambushed" pic.twitter.com/9Qc0T5cKPw