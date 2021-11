കർണാടകയിലെ കൽബുർഗി ജില്ലയിൽ പിഡബ്ല്യുഡി ജൂനിയര്‍ എഞ്ചിനീയറുടെ വീട്ടില്‍ നടത്തിയ റെയ്ഡില്‍ ലക്ഷങ്ങളുടെ നോട്ടുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു. ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പില്‍ നിന്ന് 13 ലക്ഷം രൂപയുടെ നോട്ടുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. വീട്ടിൽ നിന്നും കണക്കില്‍പ്പെടാത്ത 25 ലക്ഷം രൂപയും ആന്‍റി കറപ്ഷന്‍ ബ്യൂറോ കണ്ടെടുത്തു.

പൈപ്പിനുള്ളില്‍ നിന്ന് നോട്ടുകള്‍ പുറത്തെടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാണ്. ഈ പൈപ്പുകള്‍ പണം ഒളിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി.അഴിമതി ആരോപണം നേരിടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീടുകളില്‍ സംസ്ഥാനത്താകമാനം നടത്തുന്ന പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായാണ് അഴിമതി വിരുദ്ധ സേന ഇവിടെയെത്തിയത്. തുടർന്ന് നടന്ന തെരച്ചിലിലിലാണ് അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച പണവും സ്വർണവും കണ്ടെത്തിയത്.

#WATCH ACB recovers approximately Rs 13 lakhs during a raid at the residence of a PWD junior engineer in Kalaburagi



