വെള്ളി, 24 ഏപ്രില്‍ 2026
കാട്ടാക്കടയില്‍ യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊന്നു; രണ്ട് പേര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍

ശ്രീനു എസ്| Last Modified വെള്ളി, 24 ഏപ്രില്‍ 2026 (12:03 IST)
തിരുവനന്തപുരം: കാട്ടാക്കടയിലെ കിള്ളിയിലെ രാജശ്രീ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് സമീപം വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി വൈകിയുണ്ടായ തര്‍ക്കത്തിനിടെ വാഹനത്തിന്റെ താക്കോല്‍ ഉപയോഗിച്ച് യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. എള്ളുവിള സ്വദേശിയായ രാഹുല്‍ (24) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. രാത്രി 11 മണിയോടെ ഒരു കടയ്ക്ക് മുന്നില്‍ ഉണ്ടായ ചെറിയ തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് സംഭവം നടന്നത്.

സംഘര്‍ഷത്തിനിടെ പ്രതി കൈവശം വച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിന്റെ താക്കോല്‍ എടുത്ത് രാഹുലിന്റെ കഴുത്തിലും വാരിയെല്ലിലും ആവര്‍ത്തിച്ച് കുത്തി. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രാഹുലിനെ കാട്ടാക്കടയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും തുടര്‍ന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. അര്‍ദ്ധരാത്രിയോടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തലുകള്‍ പ്രകാരം ഒരു ബാറില്‍ വെച്ചാണ് സംഘര്‍ഷം ആരംഭിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ഇരുവിഭാഗവും കിള്ളിയില്‍ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടി. രാഹുല്‍, ഉസ്മാന്‍ എന്നീ രണ്ട് പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വ്യക്തികള്‍ക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. സംഭവത്തെത്തുടര്‍ന്ന് പ്രതി ഒളിവില്‍ പോയി, കാട്ടാക്കട പോലീസ് തിരച്ചില്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കി. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വ്യക്തിവൈരാഗ്യം മൂലമാണോ അതോ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രകോപനം മൂലമാണോ ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു. മരിച്ചയാളുടെ ഇന്‍ക്വസ്റ്റ് നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കൂടുതല്‍ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ നടന്നുവരികയാണ്


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :