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കണ്ണൂര് മുന് എഡിഎം നവീന് ബാബുവിന്റെ മകളെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഓഫീസറായി നിയമിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം: കണ്ണൂര് അഡീഷണല് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് (എ.ഡി.എം) ആയിരിക്കെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില് മരിച്ച കെ. നവീന് ബാബുവിന്റെ മകള് നിരഞ്ജന എന്. നായരെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പില് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഓഫീസറായി നിയമിച്ചു. നവീന് ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ മഞ്ജുഷ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമര്പ്പിച്ച അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് വരുമാന പരിധിയില് ഇളവ് അനുവദിച്ച ശേഷമാണ് നിയമന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
അനുയോജ്യമായ ഒഴിവ് കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് നിയമനം നല്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിക്കാന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ കമ്മീഷണറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫുഡ് ടെക്നോളജിയില് ബി.ടെക് ബിരുദധാരിയാണ് നിരഞ്ജന.