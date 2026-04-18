ഞായര്‍, 19 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

പത്തനംതിട്ടയില്‍ ലോറിയും ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു

WEBDUNIA| Last Modified ശനി, 18 ഏപ്രില്‍ 2026 (19:51 IST)
പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ടയിലെ കുമ്പഴയില്‍ ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെ ലോറിയും ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു. വടശ്ശേരിക്കര സ്വദേശികളായ ഫിലിപ്പ് (64), ജിന്‍സി (55) എന്നിവരാണ് മരിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

കുമ്പഴയിലെ ഫെഡറല്‍ ബാങ്കിന് സമീപം ഓട്ടോറിക്ഷ ലോറിയില്‍ ഇടിച്ചാണ് അപകടം നടന്നത്. ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല; ഒരാള്‍ സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപകട കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :