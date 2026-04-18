ഞായര്‍, 19 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

പ്രധാനമന്ത്രി 8.30ന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും; വനിത സംവരണ ബില്‍ പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കും

Narendra Modi, Pahalgam Attack, Narendra Modi against Pakistan, India vs Pakistan, PM Narendra Modi Speech Pahalgam Attack, Modi Speech Live Updates, നരേന്ദ്ര മോദി, പഹല്‍ഗാം ആക്രമണം, പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ മോദി
WEBDUNIA| Last Modified ശനി, 18 ഏപ്രില്‍ 2026 (19:44 IST)
ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് രാത്രി 8.30 ന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.പ്രധാനമന്ത്രി അവസാനമായി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് 2025 സെപ്റ്റംബര്‍ 21-നാണ്. ആ ദിവസത്തെ വിഷയം ജിഎസ്ടി പരിഷ്‌കാരങ്ങളായിരുന്നു.

നിയമസഭകളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് 33 ശതമാനം സംവരണം എന്ന ചരിത്രപരമായ ലക്ഷ്യത്തിനായുള്ള ബില്‍ മൂന്നില്‍ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം നേടുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ലോക്സഭയില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ആവേശം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെ എതിര്‍ത്തതിലൂടെ പ്രതിപക്ഷം വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തുവെന്നും അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങള്‍ അവര്‍ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും മോദി മന്ത്രിസഭയോട് പറഞ്ഞതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

ഒരു വലിയ പ്രചാരണ പരിപാടിയിലൂടെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും ഓരോ വ്യക്തിയിലേക്കും സന്ദേശം എത്തിക്കാന്‍ ബിജെപി പദ്ധതിയിടുന്നതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.


