തൃശൂർ പൂരം വെടിക്കെട്ട് പ്രതിസന്ധിയിൽ; മൂന്ന് മരണം, ഒട്ടേറെ പേർക്ക് പരുക്ക്
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടയിലും പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായി. തീ മുഴുവനായി അണയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തതും രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്കരമാക്കി
WEBDUNIA|
Last Modified ചൊവ്വ, 21 ഏപ്രില് 2026 (16:56 IST)
തൃശൂർ തിരുവമ്പാടി വിഭാഗത്തിന്റെ പടക്കനിർമാണ ശാലയിലെ സ്ഫോടനത്തിൽ മൂന്ന് മരണം. പടക്കനിർമാണ ശാലയിലെ തൊഴിലാളികളാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാം. നാൽപ്പതോളം പേർക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
തൃശൂർ പൂരത്തിനായി തിരുവമ്പാടി വിഭാഗത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ടിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്ന മുണ്ടത്തിക്കോടുള്ള പടക്കനിർമാണ ശാലയിലാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. വെടിക്കെട്ട് മരുന്നുകളും സാമഗ്രികളും സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണിത്. കനത്ത ചൂടിനെ തുടർന്നാണോ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായതെന്ന സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും യഥാർഥ കാരണം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇതോടെ തൃശൂർ പൂരം വെടിക്കെട്ടും പ്രതിസന്ധിയിലായി.
മുണ്ടത്തിക്കോട് സതീഷിന്റെ പേരിലാണ് തിരുവമ്പാടി വിഭാഗത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ലൈസൻസ്. ഇയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പടക്കനിർമാണ ശാലയിലാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. ആളൊഴിഞ്ഞ വലിയ പാടത്തിനു സമീപമാണ് പടക്കശാല ഉള്ളത്. സമീപത്തെ പാടത്ത് മുഴുവൻ പടക്കങ്ങൾ തെറിച്ചുവീണ് പൊട്ടുന്നുണ്ട്. ചെറിയ വഴിയായതിനാൽ ഫയർഫോഴ്സ് സംഘത്തിനു സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്താൻ പ്രയാസം നേരിട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് സമീപത്തെ മതിൽ തകർത്താണ് ഫയർഫോഴ്സ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി അകത്തേക്കു കടന്നത്. വലിയ സ്ഫോടന ശബ്ദം കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറത്തേക്കും കേട്ടതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടയിലും പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായി. തീ മുഴുവനായി അണയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തതും രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്കരമാക്കി. പൊട്ടിത്തെറി ശബ്ദം ഉണ്ടായ ഉടനെ പടക്കനിർമാണ ശാലയിലെ തൊഴിലാളികൾ പുറത്തേക്ക് ഓടിരക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. പരുക്കേറ്റവരെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലുമായി ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.