ശനി, 16 മെയ് 2026
ഇന്ധനം ലാഭിക്കണം; കേരള ഗവര്‍ണര്‍ രാജേന്ദ്ര അര്‍ലേക്കറുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന്റെ എണ്ണം 9 ല്‍ നിന്ന് 6 ആയി കുറച്ചു

ശ്രീനു എസ്| Last Modified ശനി, 16 മെയ് 2026 (19:15 IST)
കൊച്ചി: ഇന്ധന സംരക്ഷണത്തിനും സര്‍ക്കാര്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലുടനീളം ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആഹ്വാനത്തിന് അനുസൃതമായി ലോക് ഭവന്റെ തീരുമാനത്തെത്തുടര്‍ന്ന് കേരള ഗവര്‍ണര്‍ രാജേന്ദ്ര അര്‍ലേക്കറുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനവ്യൂഹം ഒമ്പതില്‍ നിന്ന് ആറായി കുറച്ചു. വാഹനവ്യൂഹത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നായി കുറയ്ക്കുന്ന ഈ നീക്കം പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിലും നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് ഒരു എസ്‌കോര്‍ട്ട് വാഹനവും രണ്ട് സ്റ്റാന്‍ഡ്ബൈ വാഹനങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കുറവ്. പുതുക്കിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പ്രകാരമാണ് ഗവര്‍ണറുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന്റെ എണ്ണം ഒമ്പതില്‍ നിന്ന് ആറായി കുറയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ധനക്ഷമത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സര്‍ക്കാര്‍ ലോജിസ്റ്റിക്‌സില്‍ അനാവശ്യ ഇന്ധന ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള വിശാലമായ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ തീരുമാനം.

ഭരണസംവിധാനങ്ങളിലുടനീളം സമാനമായ ഇന്ധന ചെലവ് ലാഭിക്കല്‍ നടപടികള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സൂചിപ്പിച്ചു.


