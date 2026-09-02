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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Wednesday, 2 September 2026 (18:00 IST)

Teachers' Day Wishes in Malayalam: അധ്യാപക ദിനത്തിൽ നേരാം കിടിലൻ ആശംസകൾ

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Written By: WEBDUNIA
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (15:54 IST)
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Teachers' Day 2026 - Teachers' Day Wishes in Malayalam

Teachers' Day 2026 Wishes in Malayalam: സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച്, അധ്യാപകദിനം. എല്ലാ വർഷവും ഈ ദിവസമാണ് ഇന്ത്യയിൽ അധ്യാപക ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. മുൻ രാഷ്ട്രപതി ഡോ.എസ്.രാധാകൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ അധ്യാപക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ കണക്കിലെടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം അധ്യാപകദിനമായി ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ ഓർക്കാനും അവർക്ക് നന്ദി പറയാനുമുള്ള ദിവസമാണ് ഇത്. അധ്യാപകർക്ക് മലയാളത്തിൽ ആശംസകൾ നേരാം: 

Teachers' Day Wishes in Malayalam 
 
1. പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അറിവിനുമപ്പുറം ജീവിതത്തിൽ വഴികാട്ടിയവരാണ് നിങ്ങൾ. എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഈ നല്ല ദിവസത്തിന്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു 
 
2. ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചമായ എല്ലാ അധ്യാപകരോടുമുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങൾക്കും കാരണം നിങ്ങൾ പകർന്നുതന്ന അറിവാണ്. ഏവർക്കും അധ്യാപകദിനാശംസകൾ 
 
3. കേവലം അധ്യാപനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ ജീവിതത്തിനു ലക്ഷ്യബോധം പകർന്നവരാണ് എന്റെ അധ്യാപകർ. നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരേയും ഈ നല്ല ദിനത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. അധ്യാപകദിനത്തിന്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു. 


4. എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കു ചിറകേകിയ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഈ നല്ല ദിവസത്തിന്റെ ആശംസകൾ 
 
5. മാതാപിതാക്കളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥാനമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അധ്യാപകർ വഹിച്ചത്. നിങ്ങൾ പകർന്നു തന്ന അറിവും ലക്ഷ്യബോധവും എപ്പോഴും നന്ദിയോടെ ഓർക്കും. എല്ലാ ഗുരുക്കൻമാർക്കും അധ്യാപക ദിനാശംസകൾ. 
 
6. പഠനത്തിലായാലും ജീവിതത്തിലായാലും എല്ലാ സങ്കീർണതകൾക്കും പരിഹാരം നൽകുന്നത് അധ്യാപകരാണ്. ഇനിയും നല്ല അധ്യാപകരായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. 
 
7. ഓരോ ദിവസവും പ്രചോദനവും പിന്തുണയും നൽകി എന്നെ വളർത്തുന്ന അധ്യാപകർക്ക് ഈ നല്ല ദിവസത്തിന്റെ ആശംസകൾ സ്‌നേഹപൂർവ്വം നേരുന്നു 
 
8. നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ കേവലം ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല, അതാണ് ഞാനെന്ന വ്യക്തിയെ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. അധ്യാപക ദിനാശംസകൾ
 
9. ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ച ഓരോ വിദ്യാർഥിക്കും പിന്നിൽ മികച്ചൊരു ടീച്ചറെ കാണാം. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ അധ്യാപിക നിങ്ങളാണ്. ഈ നല്ല ദിവസത്തിൽ നിങ്ങളെ ഓർക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 
 
10. വിജയത്തിലേക്കു കുതിക്കാൻ പ്രചോദനവും ഊർജ്ജവും പകർന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ടീച്ചേഴ്‌സ് ഡേ ആശംസകൾ 

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