'ഞാൻ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല'; പൊട്ടിത്തെറിച്ച് സണ്ണി ജോസഫ്, ഒപ്പം കൂട്ടി വേണുഗോപാൽ
കോൺഗ്രസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശനെതിരായ വികാരം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുന്നു. തന്റെ വകുപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അമിതമായി കൈകടത്തുന്നതിൽ അതൃപ്തിയുള്ള വൈദ്യുതിമന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാലുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. വകുപ്പിൽ തനിക്കൊരു വിലയും കിട്ടുന്നില്ലെന്നാണ് സണ്ണി ജോസഫിന്റെ പരാതി.
വകുപ്പിൽ നടക്കുന്നത് അറിയുന്നില്ല !
മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ വൈദ്യുതി വകുപ്പിനെ തന്റെ ചൊൽപ്പടിയിലാക്കിയെന്ന് സണ്ണി ജോസഫിന്റെ പരാതി. കെ.സി.വേണുഗോപാലിനെ സണ്ണി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിഎൻഎ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക ചർച്ചകളിലൊന്നും വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് ഭാഗമായിരുന്നില്ല. എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടായിരുന്നു. ജിഎൻഎ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത് താനാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ പരസ്യമായി പറഞ്ഞതോടെ എന്തിനാണ് പിന്നെ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയും വൈദ്യുതി വകുപ്പും എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നു.
വിവാദമായതോടെ ജിഎൻഎ കരാർ റദ്ദാക്കാൻ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അതും വൈദ്യുതി മന്ത്രി അറിഞ്ഞില്ല. കരാർ റദ്ദാക്കിയെന്ന് താൻ അറിഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും മുകളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സണ്ണി ജോസഫ് ഒഴിഞ്ഞുമാറി. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ വകുപ്പിൽ കൈകടത്തുന്നതിൽ ശക്തമായ അതൃപ്തി സണ്ണി ജോസഫിനുണ്ട്.
പിടിമുറുക്കാൻ വേണുഗോപാൽ പക്ഷം
മറ്റു മന്ത്രിമാർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയോടുള്ള അതൃപ്തി മുതലെടുക്കാനാണ് കെ.സി.വേണുഗോപാൽ പക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം. സതീശനെതിരെ കെ.സി.വേണുഗോപാൽ ഹൈക്കമാൻഡിനോട് പരാതി അറിയിക്കും. കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് 'മുഖ്യമന്ത്രി രാജ്' ആണെന്നും പാർട്ടി അറിയാതെയാണ് പല സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളും സതീശൻ എടുക്കുന്നതെന്നും വേണുഗോപാൽ പക്ഷം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ നേരിട്ട് അറിയിക്കാനാണ് സാധ്യത. നേരത്തെ അടൂർ പ്രകാശ് ഇടഞ്ഞുനിന്ന സമയത്തും സതീശനെതിരെ ഹൈക്കമാൻഡിന് പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കെപിസിസി അധ്യക്ഷനും വിലയില്ല !
വൈദ്യുതി മന്ത്രി എന്നതിനേക്കാൾ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കൂടിയാണ് സണ്ണി ജോസഫ്. എന്നാൽ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിർണായക തീരുമാനവും കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ അറിയുന്നില്ലെന്നാണ് സണ്ണി ജോസഫിന്റെ പരാതി. മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാ വകുപ്പിലും ഇങ്ങനെ ഇടപെടുകയാണെന്ന് മറ്റു മന്ത്രിമാർക്കും അതൃപ്തിയുണ്ട്. Also Read: 'ശ്രമിച്ചത് വൻ കൊള്ളയ്ക്ക്'; സതീശനെതിരെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണമോ? ആഞ്ഞടിച്ച് പിണറായി വിജയൻ