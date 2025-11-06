വ്യാഴം, 6 നവം‌ബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസ്; ഒളിവില്‍ പോയ പ്രതിയെ 25 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം പിടികൂടി

കരമന സ്വദേശി മുത്തുകുമാറിനെയാണ് വഞ്ചിയൂര്‍ പൊലീസ് വ്യാഴാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 6 നവം‌ബര്‍ 2025 (21:05 IST)
പായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസില്‍ 50 വയസ്സുകാരനെ 25 വര്‍ഷം ഒളിവില്‍ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കരമന സ്വദേശി മുത്തുകുമാറിനെയാണ് വഞ്ചിയൂര്‍ പൊലീസ് വ്യാഴാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കുറ്റം ചുമത്തിയ ഉടന്‍ തന്നെ മുത്തുകുമാര്‍ ചെന്നൈയിലേക്ക് ഒളിച്ചോടി. അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച് 'സാം' എന്ന് പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്തു. ശേഷം ഒരു പാസ്റ്ററായി അന്നുമുതല്‍ മതപരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്നു.
പ്രതിയെ കണ്ടെത്താന്‍ നേരത്തെ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഒരു സൂചനയും ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് വഞ്ചിയൂര്‍ പോലീസ് പറഞ്ഞു. അമ്മ, സഹോദരി, സഹോദരന്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പെടെയുള്ള ബന്ധുക്കളെ വിളിക്കാന്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയാള്‍ നിര്‍ത്തി. അമ്മയ്ക്ക് പണം അയയ്ക്കാന്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയാള്‍ നിര്‍ത്തി. പകരം ഇടപാടുകള്‍ നടത്താന്‍ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മെഷീനുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

അയാള്‍ എല്ലാ മാസവും കാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മെഷീനുകള്‍ വഴി അമ്മയ്ക്ക് 2000 രൂപ അയച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴെല്ലാം സ്വകാര്യ ഫോണ്‍ ബൂത്തുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചു. എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും തന്നെ പിന്തുടരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അയാള്‍ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അതിനാല്‍
മുന്‍കരുതല്‍ എടുത്തു. ചെന്നൈയില്‍ എത്തിയ മുത്തുകുമാര്‍ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. എന്നാല്‍ വിവാഹത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ അവര്‍ മരിച്ചു. പിന്നീട് മുത്തുകുമാര്‍ ഒരു ക്രിസ്ത്യന്‍ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

വര്‍ഷങ്ങളോളം ഇരട്ട ജീവിതം നയിച്ച ശേഷം മുത്തുകുമാര്‍ തന്റെ സുരക്ഷയില്‍ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഒടുവില്‍ പ്രതിരോധം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ബന്ധുവിന്റെ ഫോണ്‍ കോളുകള്‍ പോലീസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാതെ സ്വന്തം നമ്പറില്‍ നിന്ന് ബന്ധുക്കളില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് ഫോണ്‍ ചെയ്തു. പാര്‍ശ്വവല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമുദായത്തില്‍ നിന്നുള്ള 14 വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയെ അയാള്‍ പീഡിപ്പിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. ബലാത്സംഗ വകുപ്പുകള്‍ക്ക് പുറമേ എസ്സി/എസ്ടി അതിക്രമ നിയമപ്രകാരവും ഇയാള്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവം നടന്ന സമയത്ത് പ്രതി ട്യൂഷന്‍ അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ ഇയാളെ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :