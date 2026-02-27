വെള്ളി, 27 ഫെബ്രുവരി 2026
ശബരിമല കൊടിമര പുനര്‍നിര്‍മ്മാണകേസ്; മോഹന്‍ലാലിന്റെയും ദിലീപിന്റെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 27 ഫെബ്രുവരി 2026 (15:15 IST)
ശബരിമല കൊടിമര പുനര്‍നിര്‍മ്മാണകേസില്‍ മോഹന്‍ലാലിന്റെയും ദിലീപിന്റെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി വിജിലന്‍സ്. സ്വര്‍ണം സംഭാവന നല്‍കിയതിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് താരങ്ങളില്‍ നിന്ന് ചോദിച്ചറിഞ്ഞത്. സ്വര്‍ണ്ണം സംഭാവന നല്‍കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചത് സുഹൃത്തായ സുരേഷ് ഗോപിയാണെന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍ മൊഴി നല്‍കി.

തിരുവനന്തപുരത്തെ ജ്വല്ലറിയില്‍ നിന്ന് രണ്ട് പവന്‍ സ്വര്‍ണം വാങ്ങി സുഹൃത്ത് വഴി പമ്പയില്‍ എത്തിച്ചു എന്നാണ് മോഹന്‍ലാലിന്റെ മൊഴി. തിരുവനന്തപുരത്തുവച്ചായിരുന്നു മോഹന്‍ലാല്‍ മൊഴിനല്‍കിയത്. ദിലീപ് എറണാകുളത്ത് വച്ചാണ് മൊഴി നല്‍കിയത്. അതേസമയം ശബരിമലയില്‍ ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോയെന്ന ചോദ്യവുമായി സുപ്രീംകോടതി. ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ളയില്‍ അറസ്റ്റിനെതിരെ സ്മാര്‍ട്ട് ക്രിയേഷന്‍സ് പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി നല്‍കിയ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കവെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇക്കാര്യം ചോദിച്ചത്. ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നത് സുപ്രീംകോടതി മാര്‍ച്ച് 9 ലേക്ക് മാറ്റി.

സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ളായിയുമായി പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിക്ക് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞു. ഐഎസ്ആര്‍ഒയുടെ മംഗള്‍യാന്‍, ചന്ദ്രയാന്‍ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയെന്ന് അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ശബരിമലയില്‍ പുതിയ കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മൊഴി വിജിലന്‍സ് രേഖപ്പെടുത്തി.


