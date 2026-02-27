വെള്ളി, 27 ഫെബ്രുവരി 2026
ഡൽഹി മദ്യനയക്കേസിൽ സിബിഐയ്ക്ക് തിരിച്ചടി, കെജ്രിവാളിനെയും സിസോദിയയെയും കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കി

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 27 ഫെബ്രുവരി 2026 (13:09 IST)
ന്യൂഡല്‍ഹി:ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായ ദില്ലി മദ്യനയ അഴിമതി കേസില്‍ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി നേതാവും മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെയും മുന്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയെയും കുറ്റവിമുക്തരാക്കി സിബിഐ കോടതി.

മദ്യനയം രൂപീകരിച്ചതിലോ നടപ്പിലാക്കിയതിലോ ഇരുവരും അഴിമതി നടത്തിയെന്ന വാദത്തിന് മതിയായ തെളിവുകള്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സാധിച്ചില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. കേസില്‍ വിചാരണ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായി കുറ്റം ചുമത്തുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് കോടതി ഇരുവരെയും ഒഴിവാക്കിയത്. കൃത്യമായ തെളിവുകളോ മൊഴികളോ ഇല്ലാതെ ഇരുവരെയും പ്രതി ചേര്‍ത്തതിനെതിരെ കോടതി നിശിതമായ ഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ചു.


മദ്യ വ്യാപാരികള്‍ക്ക് അനുകൂലമായി നയങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്തി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നായിരുന്നു കേസ്. ഈ കേസില്‍ മാസങ്ങളോളം മനീഷ് സിസോദിയയും തുടര്‍ന്ന് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും തിഹാര്‍ ജയിലില്‍ കഴിയേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്ന എഎപിയുടെ ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് ഈ ബലം നല്‍കുന്നതാണ് സിബിഐ കോടതിയുടെ വിധി. സത്യം ജയിച്ചുവെന്നാണ് കോടതി വിധിയില്‍ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍ പ്രതികരിച്ചത്. കേസ് വലിയൊരു ഗൂഡാലോചന ആയിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായതായും കേജ്രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

നിലവില്‍ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജാമ്യത്തിലായിരുന്ന ഇരുവര്‍ക്കും കോടതിയുടെ ഈ പുതിയ ഉത്തരവോടെ നിയമപരമായ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീങ്ങിക്കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം, കീഴ്ക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് അന്വേഷണ ഏജന്‍സികളുടെ നീക്കം.



