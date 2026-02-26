സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 26 ഫെബ്രുവരി 2026 (21:06 IST)
തിരുവനന്തപുരം: മില്മ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ഉല്പ്പന്ന വിപണിയിലേക്ക്. മില്മയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോട്ടീന് സമ്പുഷ്ട ഉല്പ്പന്നമായ ന്യൂട്രിലെവലിന്റെ മാര്ക്കറ്റിംഗ് ലോഞ്ച് മന്ത്രി ജെ. ചിഞ്ചുറാണി മില്മ ചെയര്മാന് കെ.എസ്. മണിയ്ക്ക് ഉല്പ്പന്നം കൈമാറി നിര്വഹിച്ചു. മില്മയുടെ പുതിയ ഉല്പ്പന്നങ്ങളായ കഫേ മോച്ച, കോള്ഡ് കോഫി എന്നിവയും ചടങ്ങില് പുറത്തിറക്കി. ന്യൂട്രിലെവല് ഉല്പ്പന്നം നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക സഹായം നല്കിയ യുഎസിലെ ഓറോവില് ആശുപത്രിയിലെയും തിരുവനന്തപുരത്തെ കിംസ് ആശുപത്രിയിലെയും ചീഫ് എന്ഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ഡോ. ഗോപിനാഥ് എസ്. സുനിലിനെ ചടങ്ങില് ആദരിച്ചു. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും 10,000 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവുള്ള ഒരു കമ്പനിയായി മില്മ മാറുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ആരോഗ്യബോധമുള്ള ഉപഭോക്താക്കള്ക്കായി രൂപകല്പ്പന ചെയ്ത റെഡി-ടു-ഡ്രിങ്ക്, പ്രോട്ടീന് സമ്പുഷ്ടമായ പാലുല്പ്പന്നമാണ് ന്യൂട്രിലെവല് എന്ന് മില്മ പറയുന്നു. ഉയര്ന്ന പ്രോട്ടീന് ആവശ്യകതകളുള്ളവര്, കുട്ടികള്, പ്രമേഹം, പ്രമേഹത്തിനു മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ, ഉപാപചയ വൈകല്യങ്ങള് തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലി വൈകല്യങ്ങളുള്ള വ്യക്തികള്, കായിക, ഫിറ്റ്നസ് ബോധമുള്ള ഉപഭോക്താക്കള്, സൗകര്യപ്രദവും വിശ്വസനീയവുമായ പോഷകാഹാരം തേടുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകള്, മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്, രോഗമുക്തി നേടിയ ഉപഭോക്താക്കള് / രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ വ്യക്തികള്, ആരോഗ്യ കേന്ദ്രീകൃത നഗരവാസികള് തുടങ്ങിയവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഉല്പ്പന്നം പുറത്തിറക്കിയത്.