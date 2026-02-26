സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴ തുറവൂരില് അമ്മയുടെ മൃതദേഹം മകന് രഹസ്യമായി വീടിനുള്ളില് കുഴിച്ചിട്ട സംഭവത്തില് കൂടുതല് വിവരങ്ങള് പുറത്ത്. മനക്കോടം സ്വദേശിനിയായ രാധയുടെ മൃതദേഹമാണ് മകന് ഗിരീഷ് (49) വീടിനുള്ളില് കുഴിച്ചിട്ടത്. നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയെത്തുടര്ന്ന് കുത്തിയതോട് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് ഗിരീഷിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. എന്നാല് മരണത്തില് അസ്വാഭാവികതയൊന്നും കണ്ടെത്താത്തതിനാല് അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയച്ചു. ഗിരീഷിന്റെ അമ്മ രാധ (75) ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് മരിച്ചത്. വീട്ടില് അവര് മാത്രമേ താമസിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഭക്ഷണവുമായി വരുമ്പോള് അമ്മ അനങ്ങാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഗിരീഷ് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.
മരണത്തെക്കുറിച്ച് ബന്ധുക്കളെയോ നാട്ടുകാരെയോ അറിയിക്കാതെ ഗിരീഷ് വീടിന്റെ അടുക്കള ഭാഗത്ത് ഒരു കുഴിയെടുത്ത് രാധയുടെ മൃതദേഹം കുഴിച്ചിട്ടതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തി. പിന്നീട് ഗിരീഷ് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം നാട്ടുകാരോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മദ്യപാനിയായ ഗിരീഷ് ഇടയ്ക്കിടെ അമ്മയുമായി വഴക്കിടാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടെ ഗിരീഷിന്റെ വാക്കുകളില് നാട്ടുകാര് സംശയം തോന്നിയ പോലീസില് വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോള് ഗിരീഷ് മദ്യപിച്ചിരുന്നു. രാധയുടെ മരണം സ്വാഭാവികമാണെന്നും താന് അവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഗിരീഷ് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഗിരീഷ് സ്വബോധത്തില് വന്നശേഷം നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിലും പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലും അസ്വാഭാവികത കണ്ടെത്തിയില്ലെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത ശേഷം ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തില് അസ്വാഭാവികതയൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല. വാര്ഡ് അംഗം വിജിയുടെ നേതൃത്വത്തില് മൃതദേഹം വീട്ടുവളപ്പില് സംസ്കരിച്ചു.
സംസ്കാര ചടങ്ങുകള് നടത്താന് പണമില്ലാത്തതിനാല് ആരെയും അറിയിക്കാതെ മൃതദേഹം വീടിനുള്ളില് കുഴിച്ചിട്ടതായി ഗിരീഷ് പറഞ്ഞു. വീടിനു ചുറ്റും വലിയ അളവില് വെള്ളം നിറഞ്ഞതിനാല് മൃതദേഹം പുറത്ത് സംസ്കരിക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗിരീഷ് വിവാഹിതനാണെങ്കിലും ഭാര്യയുമായി വേര്പിരിഞ്ഞാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്.