സ്പെഷ്യലല്ല, ഈ ട്രെയിനുകൾ ഇനി നോർമൽ സർവീസുകൾ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 27 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:13 IST)
കേരളത്തിലെ യാത്രക്കാര്ക്ക് ആശ്വാസമായി ഇതുവരെ 'സ്പെഷ്യല്' വിഭാഗത്തില് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആറു ട്രെയിനുകള് സ്ഥിരസര്വീസുകളാക്കി മാറ്റാന് കേന്ദ്ര റെയില്വേ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചു. റെയില്വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് കേന്ദ്രമന്ത്രി
ജോര്ജ് കുര്യനയച്ച കത്തിലാണ് ഈ വിവരമുള്ളത്. 4 സ്പെഷ്യല് ട്രെയിനുകള് സ്ഥിരമാക്കിയതായി കൊടിക്കുന്നില് സുരേഷ് എം പിയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ട്രെയിനുകള് സ്ഥിരമായി ഓടിതുടങ്ങുന്നതോടെ തുടക്കത്തിലെ പൂജ്യം നമ്പര് മാറും. ഒപ്പം സ്പെഷ്യല് വിഭാഗത്തില് നിന്നു 'എക്സ്പ്രസ്'/സ്ഥിര സര്വീസ് വിഭാഗത്തിലേക്കും മാറ്റം വരും. പുതുക്കിയ ട്രെയിന് നമ്പറുകളും സമയക്രമവും ഔദ്യോഗിക പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തും.
സ്ഥിരസര്വീസാക്കിയ ട്രെയിനുകള്:
പാലക്കാട് - കണ്ണൂര് (ട്രെയിന് നമ്പര് 16611)
കണ്ണൂര് - കോഴിക്കോട് (ട്രെയിന് നമ്പര് 56632)
തിരുവനന്തപുരം നോര്ത്ത് - മംഗളൂരു അന്ത്യോദയ (16313/16314)
കൊല്ലം - എറണാകുളം മെമു (66327/66328)
എറണാകുളം - വേളങ്കണ്ണി (16363/16364)
വിശാഖപട്ടണം - കൊല്ലം (18501/18502)
ഈ തീരുമാനത്തോടെ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തെയും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തേക്കുമുള്ള യാത്രകള്ക്ക് കൂടുതല്
സുഗമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ദിനംപ്രതി യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്ക്കും ദീര്ഘദൂര യാത്രക്കാരര്ക്കും ഇത് ഗുണകരമാകുമെന്ന് റെയില്വേ വൃത്തങ്ങള് വ്യക്തമാക്കി.