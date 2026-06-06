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  4. Hospital after food poisoning in Bathery
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 6 June 2026 (18:39 IST)

ബത്തേരിയില്‍ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെ തുടര്‍ന്ന് 40 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

High school class time extended,Kerala school timing change,30-minute extension in class hours,High school new timetable,School hours increased in Kerala,ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് 30 മിനിറ്റ് കൂട്ടി,സ്കൂൾ സമയം കൂട്ടുന്നു കേരളം,കേരള സ്കൂളുകളിൽ പുതിയ ടൈംട
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sat, 6 Jun 2026 (18:39 IST) Updated: Sat, 6 Jun 2026 (18:44 IST)
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കല്‍പ്പറ്റ: വയനാട് ബത്തേരിയിലെ കോളിയാടി മാര്‍ ബസേലിയോസ് എയുപി സ്‌കൂളിലെ നാല്പത് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പനിയും ഛര്‍ദ്ദിയും ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയാണോ വൈറല്‍ പനിയാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 
കുട്ടികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രത്യേക വാര്‍ഡ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി കുട്ടികള്‍ക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭക്ഷ്യവിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. പരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കൂ എന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചു. സ്‌കൂളിലെ കുടിവെള്ളത്തില്‍ നിന്നുള്ള ബാക്ടീരിയ അണുബാധയാണിതെന്ന് കരുതുന്നു. 
 
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 150 കുട്ടികള്‍ വരെ സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളുമായി വിവിധ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടിയതായും വിവരമുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യനില നിലവില്‍ തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി സന്ദര്‍ശിച്ച പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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