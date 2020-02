കേരളത്തിൽ വീണ്ടും കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു, രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയത് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ നിരീക്ഷണത്തള്ളയാൾക്ക്

കേരളത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചൈനയിൽനിന്നുമെത്തിയ മറ്റൊരാൾക്കാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. രോഗി ഐസോലേഷ്ൻ വാർഡിൽ ചികിത്സയിലാണ്. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ രോഗ ബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ടായി.

Second positive case of Novel has been found, in Kerala. The patient has a travel history from China. The patient has been kept in isolation in the hospital; is stable and is being closely monitored. pic.twitter.com/kThna0HiCP