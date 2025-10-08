സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 8 ഒക്ടോബര് 2025 (15:20 IST)
മധ്യ പടിഞ്ഞാറന് അറബിക്കടലിനു മുകളില് ശക്തി കൂടിയ ന്യൂനമര്ദ്ദംസ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇത് കിഴക്കന്-തെക്കു കിഴക്കന് ദിശയില് അറബിക്കടലിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി അടുത്ത 12 മണിക്കൂറിനുള്ളില് ന്യൂനമര്ദ്ദമായി ശക്തി കുറയാന് സാധ്യത. കന്യാകുമാരി പ്രദേശത്തും അതിനോടു ചേര്ന്ന ഭാഗങ്ങളിലും 1.5 കി.മീ ഉയരത്തില് ചക്രവാത ചുഴി
നിലനില്ക്കുന്നു.
വടക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനു മുകളില് ഒക്ടോബര് 10-ഓടെ ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെടാന് സാധ്യത. കേരളത്തില്
അടുത്ത 5 ദിവസം
നേരിയ/ ഇടത്തരം / ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ശക്തമായ
മഴ ലഭിക്കാനും ഇടിമിന്നലിനോടൊപ്പം മണിക്കൂറില് 30 മുതല് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് കാറ്റ് വീശാനും
സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
അടുത്ത 3 മണിക്കൂറില് കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.