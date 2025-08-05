തെക്കന്‍ കേരളത്തിന് മുകളിലായി ചക്രവാത ചുഴി; അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (18:22 IST)
തെക്കന് കേരളത്തിന് മുകളിലായി ചക്രവാത ചുഴി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന് മുകളില് തമിഴ്നാട് തീരത്തിനു സമീപം ഉയര്ന്ന ലെവലില് ചക്രവാത ചുഴി. കേരളത്തില്
അടുത്ത 5
ദിവസം
നേരിയ/ ഇടത്തരം
മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ആഗസ്റ്റ് 5, 6 തീയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട അതിതീവ്ര, അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും
ആഗസ്റ്റ് 5
മുതല് 8 വരെ തീയതികളില്
ഒറ്റപ്പെട്ട
അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും
സാധ്യതയെന്ന്
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കേരളത്തില് ആഗസ്റ്റ് 5
മുതല് 6 വരെ 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റരര് വരെ വേഗതയില്
ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത.
അടുത്ത 3 മണിക്കൂറില് കേരളത്തിലെ കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ് ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് നേരിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.