പരാതിക്കാരിയുടെ വീട്ടിലെത്തി രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കി; പ്രോസിക്യൂഷന്‍ കോടതിയില്‍

രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 4 ഡിസംബര് 2025 (14:03 IST)
പരാതിക്കാരിയായ യുവതിയുടെ വീട്ടിലെത്തി രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയതായി പ്രോസിക്യൂഷന് കോടതിയില്. ഗര്ഭഛിദ്രത്തിനു സമ്മര്ദം ചെലുത്തിയായിരുന്നു ഭീഷണിയെന്നും ഫ്ളാറ്റില്നിന്നു ചാടുമെന്നു പറഞ്ഞുവെന്നുമാണ് പ്രോസിക്യൂഷന് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഗര്ഭഛിദ്രം നടത്തുകയും ചെയ്തെന്ന കേസില് അറസ്റ്റ് തടയണമെന്ന രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ ഹര്ജിയില് വാദം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രോസിക്യൂഷന് ഇക്കാര്യം കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.
രാഹുലിനെതിരെ പുതുതായി രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത ബലാത്സംഗ കേസിന്റെ എഫ്ഐആറും പ്രോസിക്യൂഷന് കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. രാഹുല് സ്ഥിരമായി ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നും ജാമ്യം നല്കുന്നത് കേസിന്റെ തുടര്നടപടികളെ ബാധിക്കുമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷന് വാദിച്ചു.