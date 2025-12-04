സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
4 ഡിസംബര് 2025
നമ്മുടെ കുട്ടികള് സ്കൂളില് പോകുന്ന സമയത്തും തിരികെ വീട്ടില് വരുന്ന സമയത്തും റോഡിലൂടെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങള് കൈ കാണിച്ച് ലിഫ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയാണ്. പക്ഷേ, ഇത് ചിലപ്പോള് ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കാം. വാഹനം ഓടിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം, പാശ്ചാത്തലം എന്നിവ അറിയാത്ത സാഹചര്യത്തില് ലിഫ്റ്റ് വാങ്ങിയുള്ള യാത്ര അപകടത്തില് കലാശിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണെന്ന് പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.
അമിത വേഗത്തില് വാഹനം ഓടിക്കുന്നവര്, അശ്രദ്ധമായി വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നവര്, മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്നവര് , മയക്കു മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവര് / കടത്തുന്നവര്, കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവര്, കുട്ടികളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നവര്, മറ്റു ക്രിമിനല് പശ്ചാത്തലം ഉള്ളവര്, എന്നിങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ച് പോകുമ്പോള് കുട്ടികള് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാവുന്ന വിപത്തുകള് അനവധിയാണ്. അതിനാല് അപരിചിതരോട് ലിഫ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.