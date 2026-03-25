അമേരിക്ക ഒരുങ്ങുന്നത് ഖാർഗ് ദ്വീപ് പിടിച്ചടുക്കാനോ?, സൈനിക സന്നാഹങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയതിൽ ആശങ്ക ശക്തമാകുന്നു

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 25 മാര്ച്ച് 2026 (17:38 IST)
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്. ഇറാന്റെ സാമ്പത്തിക നട്ടെല്ലായ ഖാര്ഗ് ദ്വീപ് പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ് അമേരിക്കന് സൈന്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് പല അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇറാന്റെ ആകെ ക്രൂഡ് ഓയില് കയറ്റുമതിയുടെ 90 ശതമാനവും നടക്കുന്നത് തന്ത്രപ്രധാനമായ ഈ ദ്വീപ് വഴിയാണ്. അതിനാല് തന്നെ ഖാര്ഗ് പിടിച്ചെടുക്കാനായാല് ഇറാനെ ചര്ച്ചയിലേക്ക് നയിക്കാമെന്നും അമേരിക്കന് താത്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് വെടിനിര്ത്തല് കരാര് നിര്മിക്കാമെന്നുമാണ് അമേരിക്ക കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ഖാര്ഗ് - ഇറാന്റെ ഓയില് ജീവരക്തം
പേര്ഷ്യന് ഗള്ഫില് ഇറാന് തീരത്ത് നിന്ന് 32 കിലോമീറ്റര് അകലെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഖാര്ഗ് ദ്വീപ് ഇറാന്റെ 90 ശതമാനം ക്രൂഡ് ഓയില് കയറ്റുമതിയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ്. ദ്വീപില് ഫലത് ഇറാന് ഓയില് കമ്പനി പ്രതിദിനം 5 ലക്ഷം ബാരല് ക്രൂഡ് ഓയില് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ദ്വീപ് പ്രവര്ത്തനരഹിതമായാല് ഇറാന് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വരുമാനം നിലയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും.
മാര്ച്ച് 13-ന് യുഎസ് സൈന്യം ഖാര്ഗ് ദ്വീപിലെ 90-ലധികം സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങള് തകര്ത്തിരുന്നു. എന്നാല് ഈ ആക്രമണത്തില് അമേരിക്ക ഓയില്- ഗ്യാസ് പൈപ്പ്ലൈനുകള് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല് ഈ ആക്രമണത്തിലൂടെ ഖാര്ഗ് സ്വീപിലെ ഇറാന്റെ സൈനികമേഖലയില് നാശം സൃഷ്ടിക്കാന് അമേരിക്കയ്ക്കായിട്ടുണ്ട്.
2,000-ലധികം അമേരിക്കന് മറൈന് സൈനികര് ഇതിനകം പേര്ഷ്യന് ഗള്ഫ് മേഖലയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കന് സേനയുടെ ഈ വിന്യാസം ഖാര്ഗ് ദ്വീപ് പിടിച്ചടക്കാനും തുടര്ന്ന് ചര്ച്ചയിലേക്ക് സാഹചര്യങ്ങളെത്തിയാല് ഇറാനെ ദുര്ബലപ്പെടുത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടാകാമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകര് പറയുന്നത്. എന്നാല് ദ്വീപ് പിടിച്ചെടുത്താല് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇറാനിലെ തങ്ങളുടെ സൈനിക സാന്നിധ്യം നിലനിര്ത്തേണ്ടതായി വരും.
ഇറാന് ഓയില് കയറ്റുമതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്താക്കള് ചൈനയാണ്; ചൈനയുടെ ആകെ സമുദ്ര ഇന്ധന ഇറക്കുമതിയുടെ 11.6 ശതമാനവും ഇറാന്റെ ഖാര്ഗ് ദ്വീപ് വഴിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഖാര്ഗ് ദ്വീപ് അധിനിവേശം ആഗോള ക്രൂഡ് ഓയില് ലഭ്യതയെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും. ഇതിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ആഘാതം ഗള്ഫ് ആശ്രിത കേരളത്തിനും, ഇന്ത്യന് ഇന്ധന ഇറക്കുമതിക്കും ഏല്ക്കും.
പേര്ഷ്യന് ഗള്ഫ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിര്ണ്ണായകമായ ചൂതാട്ടത്തിനാകും അങ്ങനെയെങ്കില് അമേരിക്ക ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇറാന്റെ എണ്ണ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രങ്ങള് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് യുദ്ധം കൂടുതല് രൂക്ഷമാക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്.നയതന്ത്ര ചര്ച്ചകള്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് ട്രംപ് സൂചന നല്കുമ്പോഴും കരസേനയെ കൂടെ ഉള്പ്പെടുത്തിയുള്ള നീക്കങ്ങള് അണിയറയില് നടക്കുന്നത് വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉയര്ത്തുന്നത്.