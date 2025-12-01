രേണുക വേണു|
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പീഡന പരാതി നല്കിയ അതിജീവിതയ്ക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന സൈബര് ആക്രമണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ രാഹുല് ഈശ്വറിനെ ഇന്ന് കോടതിയില് ഹാജരാക്കും. ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ടോടെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത രാഹുലിനെ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
അതിജീവിതയെ ചാനലുകളിലൂടെ നിരന്തരം അധിക്ഷേപിച്ചതിനും വ്യക്തിവിവരങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനുമാണ് രാഹുലിനെതിരെപൊലീസ് കേസെടുത്തത്. എന്നാല് അതിജീവിതയുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങള് താന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് രാഹുലിന്റെ വാദം.
രാഹുലിനൊപ്പം കേസില് പ്രതി ചേര്ക്കപ്പെട്ട സന്ദീപ് വാര്യര്, രജിത പുളിക്കന്, ദീപാ ജോസഫ് എന്നിവര്ക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടാകും. ഇവര്ക്ക് സൈബര് പൊലിസ് നോട്ടീസ് നല്കും. പരാതിക്കാരിക്കെതിരെ മോശം കമന്റുകള് ചെയ്തവര്ക്കെതിരെയും കേസെടുക്കും. പരാതിക്കാരിക്കെതിരായ മോശം പരാമര്ശങ്ങള് നീക്കം ചെയ്യാന് മെറ്റയോടും പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.