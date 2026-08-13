കെ നവീന് ബാബുവിന്റെ മകള്ക്ക് സര്ക്കാര് നിയമന ഉത്തരവ് കൈമാറി മുഖ്യമന്ത്രി
തിരുവനന്തപുരം: അന്തരിച്ച കണ്ണൂര് അഡീഷണല് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ (എഡിഎം) മകള് നിരഞ്ജന നായര്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് സര്ക്കാര് നിയമന ഉത്തരവ് കൈമാറി. അനുതാപകരമായ സാഹചര്യത്തിലുള്ള നിയമന പദ്ധതി പ്രകാരം (compassionate appointment scheme) അവരെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഓഫീസറായി നിയമിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയില് നിന്ന് നേരിട്ടാണ് നിരഞ്ജന നിയമന ഉത്തരവ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.
മാതാവ് ഡി. മഞ്ജുഷ, ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരന്, പഴകുളം മധു എം.എല്.എ. എന്നിവര് ചടങ്ങില് സന്നിഹിതരായിരുന്നു. നവീന് ബാബുവിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അഭ്യര്ത്ഥന മാനിച്ചാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം അവരെ നിയമിക്കാന് യു.ഡി.എഫ്. സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചത്.