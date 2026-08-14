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  4. Chintha Jerome set to become first female state president of DYFI
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (14:45 IST)

ചിന്താ ജെറോം ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ആദ്യ വനിതാ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റാകും

അടുത്ത ദിവസം ചേരുന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പാനല്‍ അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

Chintha Jerome, Female state president, DYFI, Kerala politics
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (14:40 IST)
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ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ആദ്യ വനിതാ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി സംഘടനയുടെ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയംഗവും സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗവുമായ ചിന്താ ജെറോമിനെ തിരെഞ്ഞെടുത്തേക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേര്‍ന്ന ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ഫ്രാക്ഷന്‍ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. എസ്എഫ്‌ഐ മുന്‍ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും എംഎല്‍എയുമായ എം വിജിനാകും ഡിവൈഎഫ്‌ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി. രാഹുല്‍ പുതിയ ട്രഷററാകും. 
 
അടുത്ത ദിവസം ചേരുന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പാനല്‍ അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 19 മുതല്‍ 22 വരെ തൃശൂരില്‍ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളനമാകും ഭാരവാഹികളെ ഔദ്യോഗികമായി തിരെഞ്ഞെടുക്കുക. ഭാരവാഹികളാകുന്നതിന് 38 വയസെന്ന പ്രായപരിധി കര്‍ശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
 
 ഇതാണ് വിജിന് തുണയായത്. ഡിവൈഎഫ്‌ഐയുടെ പ്രധാന ജില്ലാ ഭാരവാഹികളിലൊരാള്‍ വനിതയാകണമെന്ന നിബന്ധനയില്‍ വെള്ളം ചേര്‍ത്തതായി നേരത്തെ സംഘടനയ്ക്കുള്ളില്‍ വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നിരുന്നു.  ആകെ 4 വനിതാ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാര്‍ മാത്രമായിരുന്നു തിരെഞ്ഞെടൂക്കപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ,എറണാകുളം,തൃശൂര്‍,കാസര്‍കോട്,കോഴിക്കോട്,മലപ്പുറം ജില്ലകളില്‍ ട്രഷറര്‍ സ്ഥാനം വനിതകള്‍ക്ക് നല്‍കി എല്ലാ കമ്മിറ്റികളിലും കുറഞ്ഞത് 20 ശതമാനം വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളോടെ ഡിവൈഎഫ്‌ഐ കര്‍ശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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