'നിരവധി ഫയലുകള് ലഭ്യമല്ല, വിശദമായ അന്വേഷണം വേണം'; മെസ്സി വിവാദത്തെക്കുറിച്ച് മന്ത്രി ഒജെ ജനീഷ്
തിരുവനന്തപുരം: ഫുട്ബോള് ഇതിഹാസം മെസ്സിയെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള മുന് സര്ക്കാരിന്റെ പരാജയപ്പെട്ട നീക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ഫയലുകളും ലഭ്യമല്ലെന്ന് മന്ത്രി ഒ.ജെ. ജനീഷ്. പരിപാടിക്കായി ഒരു സ്വകാര്യ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതുള്പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളില് അവ്യക്തത നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തില് വിശദമായ അന്വേഷണം ഉടന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മെസ്സി വിഷയത്തില് നഷ്ടപ്പെട്ട തുക സര്ക്കാര് തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം സ്പോണ്സര്ക്ക് വേണ്ടി മുന് സര്ക്കാര് ഇടപെട്ടെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നു. സ്പോണ്സറില് നിന്ന് എ.എഫ്.എ. (AFA) ഈടാക്കിയ നഷ്ടപരിഹാരത്തുക ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പിണറായി സര്ക്കാര് നയതന്ത്രതലത്തില് ഇടപെടല് നടത്തിയെന്നതിനുള്ള തെളിവുകള് ലഭിച്ചു. അര്ജന്റീനയിലെ ഇന്ത്യന് അംബാസഡര്ക്ക് സര്ക്കാര് കത്തയച്ചിരുന്നു. അര്ജന്റീനയുടെ പിന്മാറ്റം സര്ക്കാരിനും സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടാക്കുമെന്ന് കായിക വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി അയച്ച കത്തില് പറയുന്നു. സ്പോണ്സര് ഫീസ് നല്കുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസത്തിന് AFA ഈടാക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാരത്തുക ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഇക്കാര്യത്തില് അംബാസഡര് അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും കത്തില് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക താല്പ്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും കത്തില് പറയുന്നു. 2025 ജൂലൈ 7-നാണ് ഈ കത്ത് അയച്ചത്. സര്ക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ഇത് ബാധിക്കുമെന്നും ഫണ്ട് സമാഹരണം പ്രതിസന്ധിയിലാകുമെന്നും കത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.