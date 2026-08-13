  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Minister O.J. Jenish on the Messi controversy
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 13 August 2026 (19:50 IST)

'നിരവധി ഫയലുകള്‍ ലഭ്യമല്ല, വിശദമായ അന്വേഷണം വേണം'; മെസ്സി വിവാദത്തെക്കുറിച്ച് മന്ത്രി ഒജെ ജനീഷ്

Argentina fans petitioning FIFA for Final Re Match, Argentina vs Spain, Lionel Messi
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (20:52 IST)
google-news
തിരുവനന്തപുരം: ഫുട്‌ബോള്‍ ഇതിഹാസം മെസ്സിയെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള മുന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ പരാജയപ്പെട്ട നീക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ഫയലുകളും ലഭ്യമല്ലെന്ന് മന്ത്രി ഒ.ജെ. ജനീഷ്. പരിപാടിക്കായി ഒരു സ്വകാര്യ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതുള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ അവ്യക്തത നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം ഉടന്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മെസ്സി വിഷയത്തില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട തുക സര്‍ക്കാര്‍ തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്‍ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
 
അതേസമയം സ്‌പോണ്‍സര്‍ക്ക് വേണ്ടി മുന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെട്ടെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നു. സ്‌പോണ്‍സറില്‍ നിന്ന് എ.എഫ്.എ. (AFA) ഈടാക്കിയ നഷ്ടപരിഹാരത്തുക ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ നയതന്ത്രതലത്തില്‍ ഇടപെടല്‍ നടത്തിയെന്നതിനുള്ള തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചു. അര്‍ജന്റീനയിലെ ഇന്ത്യന്‍ അംബാസഡര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ കത്തയച്ചിരുന്നു. അര്‍ജന്റീനയുടെ പിന്മാറ്റം സര്‍ക്കാരിനും സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടാക്കുമെന്ന് കായിക വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി അയച്ച കത്തില്‍ പറയുന്നു. സ്പോണ്‍സര്‍ ഫീസ് നല്‍കുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസത്തിന് AFA ഈടാക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാരത്തുക ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ അംബാസഡര്‍ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും കത്തില്‍ പറയുന്നു. 2025 ജൂലൈ 7-നാണ് ഈ കത്ത് അയച്ചത്. സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ഇത് ബാധിക്കുമെന്നും ഫണ്ട് സമാഹരണം പ്രതിസന്ധിയിലാകുമെന്നും കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
കെ നവീന്‍ ബാബുവിന്റെ മകള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നിയമന ഉത്തരവ് കൈമാറി മുഖ്യമന്ത്രി

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്ഓഫീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആന്‍ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോളിസി പുറത്തിറക്കിയ 'ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഷിപ്പ്‌മെന്റ് സ്‌കാം' എന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർ

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർറിപ്പോർട്ടർ ടിവിയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽ

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽഎതിര്‍സ്വരമില്ലെന്ന് കരുതിയ അമിത് ഷാ- മോദി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഒരു മയവുമില്ലാത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ശക്തനായ നേതാവെന്ന മോദിയുടെ ഇമേജിനെ പ്രക്ഷോഭം ഇല്ലാതെയാക്കിയെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സംഘപരിവാറിനുള്ളത്.

എറണാകുളം - ബംഗളൂരു വന്ദേഭാരതിന് 16 കോച്ചുകൾ; സർവീസ് ഓഗസ്റ്റ് 17 മുതൽ; ഓണയാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം

എറണാകുളം - ബംഗളൂരു വന്ദേഭാരതിന് 16 കോച്ചുകൾ; സർവീസ് ഓഗസ്റ്റ് 17 മുതൽ; ഓണയാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസംഎറണാകുളം - ബംഗളൂരു വന്ദേഭാരത് എക്‌സ്പ്രസ് സര്‍വീസ് മറ്റന്നാള്‍ മുതല്‍. ഓണത്തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലിനെ തുറന്നാണ് തീരുമാനം.

ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്‌കിയാന്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക്, ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കും

ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്‌കിയാന്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക്, ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുംപശ്ചിമേഷ്യന്‍ പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കിടെ ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്‌കിയാന്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നു. സെപ്റ്റംബറില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പതിനെട്ടാമത് ഉച്ചകോടിയ്ക്കായാണ് ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്.

മിസ്റ്റർ ട്രംപ്, ട്വിറ്ററിൽ യുദ്ധം ചെയ്താൽ ഹോർമുസ് പിടിച്ചെടുക്കാനാവില്ല: പരിഹാസവുമായി ഇറാൻ

മിസ്റ്റർ ട്രംപ്, ട്വിറ്ററിൽ യുദ്ധം ചെയ്താൽ ഹോർമുസ് പിടിച്ചെടുക്കാനാവില്ല: പരിഹാസവുമായി ഇറാൻഇറാനെതിരായ സൈനിക നീക്കങ്ങളില്‍ വിജയം നേടിയ ശേഷം ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കില്‍ അമേരിക്ക അവകാശം സ്ഥാപിക്കുമെന്നാണ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്.

എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ,വന്ദേമാതരം പൂർണമായി പാടി, തടയാൻ ശ്രമിച്ച് സോണിയാഗാന്ധിയും ഖാർഗെയും

എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ,വന്ദേമാതരം പൂർണമായി പാടി, തടയാൻ ശ്രമിച്ച് സോണിയാഗാന്ധിയും ഖാർഗെയുംസാധാരണമായി വന്ദേമാതരത്തിന്റെ രണ്ട് ചരണങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ആലപിക്കാറെങ്കിലും ഇത്തവണ ഗായകസംഘം പൂര്‍ണമായും വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയാ ഗാന്ധിയും മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെയും ഇടപെട്ടെങ്കിലും ഗാനം നിര്‍ത്തിയില്ല.

തമിഴ്നാട് സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷത്തില്‍ തൃഷയും, മുന്‍നിരയില്‍ ഇരിപ്പിടം, വിജയ്ക്ക് പ്രത്യേക സല്യൂട്ട്

തമിഴ്നാട് സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷത്തില്‍ തൃഷയും, മുന്‍നിരയില്‍ ഇരിപ്പിടം, വിജയ്ക്ക് പ്രത്യേക സല്യൂട്ട്തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായ സി ജോസഫ് വിജയ് പതാക ഉയര്‍ത്തുന്ന ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനായി മുന്‍നിരയിലായിരുന്നു തൃഷ ഇരുന്നിരുന്നത്.