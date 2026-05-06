പിണറായി വിജയൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായേക്കും

Last Modified ബുധന്, 6 മെയ് 2026 (12:56 IST)
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കനത്ത പരാജയമേറ്റ ഇടതുപക്ഷത്തെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ പിണറായി വിജയൻ. നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി പിണറായി എത്തിയേക്കും. അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിലും ആദ്യ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷമായിരിക്കും പിണറായി പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുക.
പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാമോ എന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പിണറായി വിജയനോടു ചോദിക്കും. പിണറായി തയ്യാറെങ്കിൽ മറുപേരിനു സാധ്യതയില്ല. കെ.എൻ.ബാലഗോപാലിനെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് രണ്ടാമതായി പരിഗണിക്കുന്നത്.
പിണറായി തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകട്ടെ എന്ന് വലിയൊരു വിഭാഗത്തിനു അഭിപ്രായമുണ്ട്. പഴയ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ലൈനിൽ മുന്നണിയെ നയിക്കാൻ പിണറായിക്കു കഴിഞ്ഞാൽ 2031 ൽ ഉജ്ജ്വല തിരിച്ചുവരവ് നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം. അതേസമയം തലമുറ മാറ്റത്തിനായി ബാലഗോപാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആകട്ടെയെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്.