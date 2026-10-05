എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതി അടിച്ചുമാറ്റി സതീശൻ; വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചത് പിണറായി തറക്കല്ലിട്ട പദ്ധതി
എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന അവയവമാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അടിച്ചെടുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. യുഡിഎഫിന്റെ പുതിയ പദ്ധതിയായി സതീശൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പിണറായി വിജയൻ തറക്കല്ലിട്ട പദ്ധതിയാണ്.
കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഏഴിനാണ് അവയവദാനം മുതൽ അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ വരെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഒരേ കുടക്കീഴിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തറക്കല്ലിട്ടത്. ചെവായൂരിൽ 20 ഏക്കർ ക്യാമ്പസ് ആണ് സർക്കാർ ഇതിനായി കണ്ടെത്തിയത്. കിഫ്ബി സഹായത്തോടെ 644 കോടി രൂപ മാറ്റിവയ്ക്കാനും എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ പദ്ധതി വി.ഡി.സതീശൻ യുഡിഎഫ് പദ്ധതി എന്ന നിലയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അടക്കം വലിയ വിമർശനം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. സതീശൻ എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞ് കളിക്കുകയാണെന്നാണ് അതിൽ പ്രധാന പരിഹാസം.