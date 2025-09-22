തിങ്കള്‍, 22 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
പാലോട് 9 കുരങ്ങുകളെ ചത്ത നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി; വനംവകുപ്പ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

മങ്കയം പമ്പ് ഹൗസിന് സമീപമുള്ള തോടിന്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള റബ്ബര്‍ മരങ്ങളുടെ സമീപത്തു നിന്നാണ് ഒമ്പത്

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 22 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (19:32 IST)
തിരുവനന്തപുരം: പാലോട് വനമേഖലയിലെ മങ്കയം ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11.30 ഓടെ പാലോട്-മങ്കയം പമ്പ് ഹൗസിന് സമീപമുള്ള തോടിന്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള റബ്ബര്‍ മരങ്ങളുടെ സമീപത്തു നിന്നാണ് ഒമ്പത് ബോണറ്റ് മക്കാക്കുകളെ ചത്ത നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. വനം വകുപ്പ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അരുവിയുടെ സമീപത്തേക്ക് പോയ ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകളാണ് ആദ്യം മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടത്. ചില കുരങ്ങുകള്‍ റബ്ബര്‍ മരങ്ങള്‍ക്കുതാഴെ കിടക്കുന്നതും മറ്റു ചിലത് അരുവിയില്‍ ചത്തുകിടക്കുന്നതു കണ്ടു.

അരുവിയുടെ ഇരുവശത്തും റബ്ബര്‍ തോട്ടങ്ങളുണ്ട്. മരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കുരങ്ങുകള്‍ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടുന്നത് സാധാരണമാണ്. ആദ്യം അവ വഴുതി അരുവിയില്‍ വീണതായിരിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ കരുതി. പക്ഷേ പിന്നീട് അവയില്‍ പലതും വായില്‍ നിന്ന് നുരയും പതയും വരുന്നതും വിറയ്ക്കുന്നതും ഞങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചുവെന്ന് കുരങ്ങുകളെ ആദ്യം കണ്ടവരില്‍ ഒരാളായ
പ്രാദേശിക ആശാ വര്‍ക്കര്‍ പറഞ്ഞു. വനം വകുപ്പിന്റെ റാപ്പിഡ് റെസ്പോണ്‍സ് ടീം ഉടന്‍ സ്ഥലത്തെത്തി ജഡങ്ങള്‍ പെരിങ്ങമല ഫോറസ്റ്റ് സെക്ഷന്‍ ഓഫീസിലേക്ക് മാറ്റി.

മരണത്തിന് മുമ്പ് പല കുരങ്ങുകള്‍ക്കും വായില്‍ നിന്ന് നുരയും പതയും വരുന്നതും വിറയലും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കടുത്ത അസ്വസ്ഥതയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍ വിഷബാധയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയിലേക്കാണ് പ്രാഥമിക സൂചനകള്‍. എന്നാല്‍ മരണത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ കഴിയൂ എന്ന് ഡിവിഷണല്‍ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസര്‍ വ്യക്തമാക്കി.


