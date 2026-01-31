ശനി, 31 ജനുവരി 2026
'അവിശ്വസനീയം, സൗഹൃദത്തിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ബന്ധം'; സി ജെ റോയിയുടെ ഓര്‍മ്മകളില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 31 ജനുവരി 2026 (11:00 IST)
കോണ്‍ഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാന്‍ സി ജെ റോയി സ്വയം വെടിവെച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ നടന്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. സൗഹൃദത്തിനും അപ്പുറമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ബന്ധമെന്നും ആ നഷ്ടം ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാന്‍ പ്രയാസമാണെന്നും നടന്‍ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ പറഞ്ഞു. 'എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് സി ജെ റോയിയുടെ വിയോഗം വിശ്വസിക്കാന്‍ പ്രയാസമാണ്. ഈ ദുഃഖ നിമിഷത്തില്‍ ഞാന്‍ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നു. സൗഹൃദത്തിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു അത്. അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും സ്‌നേഹത്തോടെയും ഊഷ്മളതയോടെയും ഓര്‍ക്കും,' മോഹന്‍ലാല്‍ കുറിച്ചു.

ആദായനികുതി റെയ്ഡിനിടെയാണ് റോയിയെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ആദായനികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മാനസിക പീഡനമാണ് റോയിയെ ഈ കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് സഹോദരന്‍ സി ജെ ബാബു ആരോപിച്ചു. ഗുരുവായൂരിലെ
ജോസഫിന്റെയും ത്രേസ്യയുടെയും മകനാണ് ചിരിയങ്കണ്ടത്ത് ജോസഫ് റോയ് എന്ന സി ജെ റോയ്. ബെംഗളൂരുവില്‍ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം പാരീസില്‍ ഉന്നത പഠനം നടത്തി. പിന്നീട് 2005 ല്‍ കോണ്‍ഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മള്‍ട്ടിനാഷണല്‍ കമ്പനിയായ എച്ച്പിയില്‍ പ്ലാനിംഗ് മാനേജരായി ജോലി ചെയ്തു. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി കമ്പനി 8,000 കോടി രൂപയിലധികം ആസ്തിയുള്ള ഒരു സംരംഭമായി വളര്‍ന്നു.

മലയാളത്തിലും കന്നഡയിലുമായി പത്തിലധികം ചിത്രങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിച്ച റോയ് മോഹന്‍ലാല്‍ നായകനായ കാസനോവ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സിനിമാ നിര്‍മ്മാണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 6 ന് റിലീസ് ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന അനോമിയുടെ സഹനിര്‍മ്മാതാവ് കൂടിയായിരുന്നു സി ജെ റോയ്. കാസനോവയ്ക്ക് ശേഷം മരക്കാര്‍: ലയണ്‍ ഓഫ് ദി അറേബ്യന്‍ സീ, സുരേഷ് ഗോപി അഭിനയിച്ച മെയ് ഹൂം മൂസ, ഐഡന്റിറ്റി തുടങ്ങിയ മലയാള ചിത്രങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം നിര്‍മ്മിച്ചു.


