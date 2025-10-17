ശനി, 18 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

മൂക്കിന് പരിക്കേറ്റ ഷാഫി പറമ്പിലിനെ പരിഹസിക്കുന്ന പരസ്യം മില്‍മ പിന്‍വലിച്ചു

മില്‍മ മലബാര്‍ റീജിയണല്‍ യൂണിയന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്‍ഡ് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി.

shafi
shafi
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 17 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025 (19:28 IST)
വടകര എംപി ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ മൂക്കിന് പരിക്കേറ്റ പോലീസ് ലാത്തിച്ചാര്‍ജിനെ തുടര്‍ന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടെ, ഷാഫിയെ സമാനമായ രീതിയില്‍ കാരിക്കേച്ചര്‍ ചെയ്തതായി ആരോപിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പരസ്യ കാര്‍ഡ് മില്‍മ പിന്‍വലിച്ചു. മില്‍മ മലബാര്‍ റീജിയണല്‍ യൂണിയന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്‍ഡ് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി.

മൂക്കില്‍ പ്ലാസ്റ്ററുള്ള ഒരാളുടെ ചിത്രമാണ് പരസ്യത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 'എനിക്ക് കഴിക്കാന്‍ മാത്രമേ അറിയൂ, വാങ്ങാനറിയില്ലല്ലോ' - തോരപ്പന്‍ കൊച്ചുണ്ണി' എന്ന അടിക്കുറിപ്പ് 'സിഐഡി മൂസ' എന്ന സിനിമയിലെ ഹരിശ്രീ അശോകന്‍ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിന്റേത് പോലെയായിരുന്നു പരസ്യകാര്‍ഡ്. ചിത്രത്തിലെ 'എനിക്ക് എഴുതാന്‍ മാത്രമേ അറിയൂ, വായിക്കാന്‍ എനിക്കറിയില്ലലോ' എന്ന സംഭാഷണം അക്കാലത്ത് പ്രേക്ഷകര്‍ക്കിടയില്‍ വളരെ പ്രചാരത്തിലായിരുന്നു.

ഷാഫിയെ പരിഹസിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പരസ്യം ചെയ്തതെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വ്യാപകമായ പ്രചാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആരെയും അപമാനിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല കാര്‍ഡ് എന്ന് മില്‍മ ചെയര്‍മാന്‍ കെ.എസ്. മണി പറഞ്ഞു. മില്‍മയിലെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ടീമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ആരെയും രാഷ്ട്രീയമായി ആക്രമിക്കാന്‍ മില്‍മയ്ക്ക് താല്‍പ്പര്യമില്ല, മാത്രമല്ല ഉപഭോക്താക്കളെ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ ആകര്‍ഷകമായ പരസ്യ മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ സാധാരണയായി നല്‍കുന്നതാണ്.
ഇതിന് പിന്നില്‍ മറ്റ് ഉദ്ദേശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും മണി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :