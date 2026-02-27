സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 27 ഫെബ്രുവരി 2026 (18:32 IST)
തിരുവനന്തപുരം: പാല് വില ലിറ്ററിന് നാല് രൂപ വര്ധിപ്പിക്കാന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനോട് ശുപാര്ശ ചെയ്യാന് മില്മ ഫെഡറേഷന് ജനറല് ബോഡി തീരുമാനിച്ചു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വര്ധനവ് നടപ്പിലാക്കാന് ഫെഡറേഷന് സര്ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് മില്മ ചെയര്മാന് കെ.എസ്. മണി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം മുന് എറണാകുളം റീജിയണല് ചെയര്മാന് ജോണ് തെരുവത്ത് ഉള്പ്പെടെ അഞ്ച് അംഗങ്ങള് മില്മ ആസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ നടന്ന ജനറല് ബോഡി യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു. പാല് വില പരിഷ്കരണ വിഷയം തുടക്കത്തില് അജണ്ടയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നാരോപിച്ചാണ് അവര് പ്രതിഷേധിച്ചത്. പിന്നീട് യോഗത്തില് വിഷയം ചര്ച്ചയ്ക്ക് എടുത്തു.
ഉല്പ്പാദനച്ചെലവ് വര്ദ്ധിച്ചിട്ടും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്ഷമായി പാല് വില പരിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അംഗങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു കുപ്പി വെള്ളത്തിന്റെ വില
പോലും പാലിന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതിയെന്ന് ബോര്ഡ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.