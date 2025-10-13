സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 13 ഒക്ടോബര് 2025 (20:38 IST)
മില്മയുടെ പരസ്യത്തില് കുടുംബത്തിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ കുട്ടിയെ ഉള്പ്പെടുത്തിയത് വിവാദത്തിന് വഴിയൊരുക്കി. തിരുവനന്തപുരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസിന് പുറത്തുള്ള ബാരിക്കേഡില് പോലീസിനോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ച സ്കൂള് വിദ്യാര്ത്ഥി 'ഒന്നുകില് എന്നെ കടന്നുപോകാന് അനുവദിക്കൂ അല്ലെങ്കില് എനിക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണം തരൂ' എന്ന് പറയുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. പോലീസുമായുള്ള കുട്ടിയുടെ ഇടപെടലിനെ നര്മ്മത്തില് ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് 'ഡാ മോനെ, ഒന്ന് കുളായിക്കേ നി' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് വിദ്യാര്ത്ഥിയുടെ കാരിക്കേച്ചര് പരസ്യത്തില് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഉദ്യോഗസ്ഥരില് നിന്ന് മാന്യമായി 'ഭക്ഷണം' ആവശ്യപ്പെട്ട ആണ്കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ പ്രകീര്ത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു പരസ്യം. എന്നിരുന്നാലും തങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് മില്മയ്ക്കെതിരെ ഇമെയില് വഴി അധികാരികള്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാര്ത്ഥിയുടെ പിതാവ് ഹരിസുന്ദര് അറിയിച്ചു.
അമേരിക്കയില് നിന്നും മറ്റിടങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള ബന്ധുക്കള് തങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് പരസ്യത്തെക്കുറിച്ച് കുടുംബം അറിഞ്ഞതെന്ന് ഹരിസുന്ദര് പറഞ്ഞു. 'ഇത് എന്റെ മകന് വളരെയധികം മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടാക്കി. ആരോടും പരുഷമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. ഞങ്ങള് അവനെ സമാധാനിപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ബിജെപി കേരള സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് ഉള്പ്പെടെ നിരവധി അഭ്യുദയകാംക്ഷികളില് നിന്ന് മകനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് സന്ദേശങ്ങള് കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ചതായും നിരവധി ഫോണ് കോളുകള് ലഭിച്ചതായും ഹരിസുന്ദര് പറഞ്ഞു.
ഭാരതീയ വിദ്യാഭവനില് അഞ്ചാം ക്ലാസില് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥി മാനേജ്മെന്റ് അധ്യാപകനായ ഹരിസുന്ദറിന്റെയും ടെക്നോപാര്ക്കിലെ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയില് എച്ച്ആര് മാനേജരായ ഡോ. സൗമ്യയുടെയും മകനാണ്.