ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ബുധന്, 29 ഏപ്രില് 2026 (09:07 IST)
ഹോര്മൂസില് നിന്ന് ഇറാന് പണം ഈടാക്കുന്നതിനേരെ ജിസിസി രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ. യുദ്ധത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക്
ഹോര്മൂസിനെ പുനസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് കൂട്ടായ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടാതെ മേഖലയ്ക്ക് നേരെ ഇറാന് ആക്രമണം നടത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തില് സംയുക്ത പദ്ധതികള് വേഗത്തില് ആകണമെന്ന് ജിസിസി കൂട്ടായ്മ തീരുമാനിച്ചു.
ജിസിസി റെയില് പദ്ധതി, ജിസിസി വൈദ്യുതി ശൃംഖല, ഓയില് ആന്ഡ് ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈന്, ശുദ്ധജല നെറ്റ്വര്ക്ക്, മിസൈലുകള്ക്കെതിരെ മുന്കൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്ന സംവിധാനം എന്നിവയാണ് ഇവ. അതേസമയം ആക്രമിക്കില്ലെന്ന് അമേരിക്ക ഉറപ്പുനല്കിയാല് മാത്രം ചര്ച്ചയെന്ന് ഇറാന്. തുര്ക്കി, ഈജിപ്ത് തുടങ്ങിയ ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചര്ച്ചാ നീക്കം. ഇറാനുമായി ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികള് സംസാരിച്ചു. ഇനി ആക്രമണം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അമേരിക്ക ഉറപ്പ് നല്കിയാല് മാത്രം ഹോര്മുസ് തുറക്കുന്നതും ആണവ ചര്ച്ചകളും പരിഗണിക്കാമെന്നാണ് ഇറാന്റെ നിലപാട്.
ഹോര്മുസ് തുറക്കാമെന്നും ആണവ ചര്ച്ച പിന്നീടാക്കാമെന്നുമുള്ള നിര്ദ്ദേശം നേരത്തേ ഇറാന് മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ഹോര്മുസ് തുറക്കാമെന്നും ആണവ ചര്ച്ചകള് പിന്നീട് ആകാമെന്നുമുള്ള നിര്ദ്ദേശം പാക്കിസ്ഥാന് വഴിയാണ് ഇറാന് അമേരിക്കയ്ക്ക് കൈമാറിയതെന്ന് അമേരിക്കന് മാധ്യമം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.