വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ഇല്ല; ഇത്തവണയും മമ്മൂട്ടിക്ക് വോട്ടില്ല

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 9 ഡിസംബര് 2025 (17:39 IST)
കൊച്ചി: നടന് മമ്മൂട്ടിയുടെ പേര് വോട്ടര് പട്ടികയില് ഇല്ലാത്തതിനാല് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തവണ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പില് വോട്ട് ചെയ്യാന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഭാര്യ സുല്ഫത്തിന്റെ പേരും പട്ടികയില് ഉണ്ട്. നടനും കുടുംബവും നേരത്തെ പനമ്പിള്ളി നഗറിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് മമ്മൂട്ടിയും കുടുംബവും എറണാകുളത്തേക്ക് താമസം മാറിയിരുന്നു.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തിരഞ്ഞെടുപ്പില് അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യാന് കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നിരുന്നാലും കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ, ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് പൊന്നുരുന്നി സികെസി എല്പി സ്കൂളില് വോട്ട് ചെയ്യാന് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂളുകള് മാറ്റിവെച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന നടന്മാരില് ഒരാളാണ് മമ്മൂട്ടി.
അതേസമയം നടന് ആസിഫ് അലി ഉള്പ്പെടെ നിരവധി പേര് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 17-ാം വാര്ഡിലെ വോട്ടറാണ് അദ്ദേഹം. വോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നടിയും അവതാരകയുമായ മീനാക്ഷി തന്റെ സന്തോഷം സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവെച്ചു. നടി ചിപ്പിയും നിര്മ്മാതാവ് ഭര്ത്താവ് രഞ്ജിത്തും തലസ്ഥാനത്തെ ജവഹര് നഗറിലെ എല്പി സ്കൂളില് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയും കുടുംബവും ശാസ്തമംഗലത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു.