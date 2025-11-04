ചൊവ്വ, 4 നവം‌ബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ സംസ്ഥാനത്ത് തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണ നടപടികൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം

ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന നടപടികള്‍ക്കാണ് ഇന്ന് തുടക്കമാവുന്നത്.

Voters List, How to add name in Voters List, വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കാം, പ്രവാസികള്‍ക്ക് വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കാം
Vote - 2025
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 4 നവം‌ബര്‍ 2025 (12:12 IST)
സംസ്ഥാനത്ത് തീവ്ര വോട്ടര്‍പട്ടിക പരിഷ്‌കരണ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം. എസ്‌ഐആറിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് മുതല്‍ ബിഎല്‍ഒമാര്‍ വീടുകളിലെത്തി വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ഉറപ്പിച്ച ശേഷം ഫോമുകള്‍ കൈമാറും. വോട്ടര്‍പട്ടികയിലുള്ളവര്‍ക്ക് വോട്ട് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഈ നടപടിക്രമങ്ങള്‍. ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന നടപടികള്‍ക്കാണ് ഇന്ന് തുടക്കമാവുന്നത്. പോര്‍ട്ടലില്‍ പേരുള്ള വിവിഐപികളുടെ വീടുകളില്‍ കളക്ടര്‍മാര്‍ അടക്കമുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തും.

എസ്‌ഐആറിനെതിരെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ എതിര്‍ക്കുമ്പോഴാണ് കമ്മീഷന്‍ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എസ്‌ഐആര്‍ നടപടികള്‍ക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിഎം_കെ ഇന്നലെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. 20 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് തീവ്ര വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും യോഗ്യരായ ആരെയും ഒഴിവാക്കില്ലെന്നും ഇന്നലെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :