നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified ബുധന്, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (11:32 IST)
കൊച്ചിയില് ഐ.ടി ജീവനക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മര്ദിച്ച കേസില് നടി ലക്ഷ്മി മേനോനെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യും. ബാറിലുണ്ടായ തര്ക്കത്തെ തുടര്ന്നാണ് ഐടി ജീവനക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്നാണ് പരാതി. തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ സംഘത്തിൽ ലക്ഷ്മിയും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുക.
നടിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മിഥുന്, അനീഷ്, സോനമോള് എന്നിവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നടിയെ ചോദ്യം ചെയത ശേഷം സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പായാൽ നടിയുടെ അറസ്റ്റും പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തും.
അതേസമയം, തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശിയായ ലക്ഷ്മി 2011 ല് വിനയന് ചിത്രം രഘുവിന്റെ സ്വന്തം റസിയയിലൂടെയാണ് സിനിമയിലെത്തിയത്. പിന്നാലെ കുംകിയില് വിക്രം പ്രഭുവിന്റെ നായികയായി. സുന്ദരപാണ്ഡ്യനിലടക്കം തമിഴില് ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങളിൽ നടി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.