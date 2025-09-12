മുസ്ലീ ലീഗ് നേതാവ് എം കെ മുനീർ ഐസിയുവിൽ തുടരുന്നു, ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതിയെന്ന് മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 12 സെപ്റ്റംബര് 2025 (18:21 IST)
കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപതിയില് ചികിത്സയില് കഴിയുന്ന മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാവും കൊടുവള്ളി എംഎല്എയുമായ എം കെ മുനീറിന്റെ ആരോഗ്യനിലയില് പുരോഗതിയെന്ന് മെഡിക്കല് ബുള്ളറ്റിന്. നിലവില് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില് ചികിത്സയിലാണ് എം കെ മുനീര്. രക്തത്തില് പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ഹൃദയാഘാതം കൂടി ഉണ്ടായതോടെയാണ് മുനീറിനെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊടുവള്ളിയില് വിവിധ പരിപാടികളില് പങ്കെടുത്തതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു മുനീറിന് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടത്. നിലവില് ആരോഗ്യനിലയില് പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും ഡോക്ടര്മാരുടെ വിദഗ്ധസംഘം മുനീറിനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുമാണ് മെഡിക്കല് ബുള്ളറ്റില് പറയുന്നത്.