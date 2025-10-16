വ്യാഴം, 16 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025
Kerala Weather: കാലവര്‍ഷത്തിനു വിട, ഇനി തുലാവര്‍ഷ പെയ്ത്ത്; ഞായറാഴ്ചയോടെ ന്യൂനമര്‍ദ്ദം

അറബിക്കടലില്‍ ലക്ഷദ്വീപിന് സമീപം ചക്രവാതചുഴി നിലനില്‍ക്കുന്നു

രേണുക വേണു| Last Modified വ്യാഴം, 16 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025 (10:19 IST)
Kerala Weather: കാലവര്‍ഷത്തിനു വിട. ഇനി തുലാവര്‍ഷ മഴയുടെ നാളുകള്‍. അടുത്ത 12 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ഔദ്യോഗികമായി കാലാവര്‍ഷം രാജ്യത്തില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണമായും പിന്‍വാങ്ങി തുലാവര്‍ഷം ആരംഭിക്കാന്‍ സാധ്യത.

അറബിക്കടലില്‍ ലക്ഷദ്വീപിന് സമീപം ചക്രവാതചുഴി നിലനില്‍ക്കുന്നു. ഞായറാഴ്ചയോടെ ഇത് കേരള കര്‍ണാടക തീരത്തിനു സമീപം ന്യുനമര്‍ദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കാന്‍ സാധ്യത. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴ തുടരും.

ചക്രവാതചുഴിയുടെ സ്വാധീനത്താല്‍ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളില്‍ മഴ. കിഴക്കന്‍ കാറ്റും സജീവം.

കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂര്‍, മലപ്പുറം ജില്ലകളില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുള്ള യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്.


