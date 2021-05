Kerala Election Results 2021: ഇടത് തരംഗമോ? ആദ്യ ഫലസൂചനകളില്‍ ചുവപ്പണിഞ്ഞ് കേരളം

8.22 am: നിലമ്പൂരില്‍ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി വി.വി.പ്രകാശ് മുന്നില്‍. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവരാന്‍ രണ്ട് ദിവസം ശേഷിക്കെയാണ് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് പ്രകാശ് അന്തരിച്ചത്.





8.35 am: എല്‍ഡിഎഫ് 54 സീറ്റില്‍ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. യുഡിഎഫ് ലീഡ് 38 സീറ്റില്‍. എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് ഒരു സീറ്റില്‍ ലീഡ്





8.55 am: പാലക്കാട് ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി ഇ.ശ്രീധരന്‍ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു





9.00 am: എല്‍ഡിഎഫ് 79 സീറ്റില്‍ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. യുഡിഎഫ് 59 സീറ്റില്‍ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്‍ഡിഎ രണ്ട് സീറ്റില്‍



9.10 am: വടകരയില്‍ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി കെ.കെ.രമയ്ക്ക് ലീഡ്. വോട്ടെണ്ണല്‍ ഒരു മണിക്കൂര്‍ പിന്നിടുമ്പോള്‍ 82 സീറ്റില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. 56 സീറ്റുകളില്‍ യുഡിഎഫിന് ലീഡ്. എന്‍ഡിഎ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് നേമത്തും പാലക്കാടും മാത്രം.





9.30 am: തൃശൂരില്‍ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ലീഡ്. ബിജെപിക്ക് സ്വാധീനമുള്ള പൂങ്കുന്നം മേഖലയിലെ വോട്ട് എണ്ണിയപ്പോഴാണ് സുരേഷ് ഗോപി ലീഡിലേക്ക് എത്തിയത്. നേരത്തെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി പത്മജയായിരുന്നു മുന്നില്‍.





9.35 am: എല്‍ഡിഎഫ് ലീഡ് ഉയര്‍ത്തി. ഇപ്പോള്‍ 85 സീറ്റില്‍ എല്‍ഡിഎഫിന് ലീഡ്. യുഡിഎഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് 53 സീറ്റില്‍. തൃശൂരും നേമവും പാലക്കാടും ബിജെപി ലീഡ് ചെയ്യുന്നു



9.45 am: ഒല്ലൂരില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി കെ.രാജന് വന്‍ ലീഡ്. ആദ്യ രണ്ട് റൗണ്ട് വോട്ടെണ്ണല്‍ പൂര്‍ത്തിയായപ്പോള്‍ രാജന്റെ ലീഡ് 6,000 ത്തിലേക്ക്.



9.50 am: എല്‍ഡിഎഫ് ലീഡ് 86 സീറ്റില്‍, യുഡിഎഫ് ലീഡ് 51 സീറ്റില്‍, തൃശൂരും നേമവും പാലക്കാടും ബിജെപിക്കൊപ്പം





10.00 am: വടക്കാഞ്ചേരിയില്‍ അനില്‍ അക്കരയ്ക്ക് തിരിച്ചടി. ആദ്യ രണ്ട് റൗണ്ട് വോട്ടെണ്ണല്‍ പൂര്‍ത്തിയായപ്പോള്‍ 3,000 ത്തിലേറെ വോട്ടുകള്‍ക്ക് എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി സേവ്യര്‍ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി ലീഡ് ചെയ്യുന്നു.





10.05 am: ഇടത് തരംഗമെന്ന് സൂചന. ആദ്യ രണ്ട് റൗണ്ട് വോട്ടെണ്ണല്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ എല്‍ഡിഎഫ് ലീഡ് 90 സീറ്റിലേക്ക്. യുഡിഎഫ് 49 സീറ്റില്‍ മാത്രം. എന്‍ഡിഎ ലീഡ് നേമത്തും പാലക്കാടും



10.10: പാലായില്‍ ജോസ് കെ.മാണി പിന്നില്‍. മാണി സി.കാപ്പന്‍ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. വടകരയില്‍ കെ.കെ.രമയ്ക്ക് നേരിയ ലീഡ്.





10.20 am: തൃശൂരില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍വാധിപത്യം. എല്ലാ സീറ്റിലും ലീഡ്





10.30 am:

തുടര്‍ഭരണം ഉറപ്പിച്ച് എല്‍ഡിഎഫ്. നാല് റൗണ്ട് വോട്ടെണ്ണല്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ എല്‍ഡിഎഫിന്റെ സമഗ്രാധിപത്യം. ആകെയുള്ള 140 സീറ്റില്‍ 92 ഇടത്തും എല്‍ഡിഎഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. യുഡിഎഫ് ലീഡ് 47 സീറ്റില്‍ മാത്രം. നേമത്തും പാലക്കാടും ബിജെപിക്ക് ലീഡ്.



10.40 am: ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 ന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ മാധ്യമങ്ങളെ കാണും. എകെജി സെന്റില്‍ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ.വിജയരാഘവന്‍ എത്തി.





വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങള്‍ എണ്ണാനും കൂടുതല്‍ ഹാളുകള്‍ ഉണ്ട്. 140 മണ്ഡലങ്ങളിലായി 633 ഹാളുകള്‍. ഒരു മണ്ഡലത്തില്‍ മൂന്ന് മുതല്‍ അഞ്ചുവരെ ഹാളുകള്‍. ഒരു ഹാള്‍ തപാല്‍ വോട്ട് എണ്ണാനാവും. തദ്ദേശഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഒരു ഹാളില്‍ 14 ടേബിളുകളായിരുന്നു. ഇക്കുറി സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാന്‍ ഏഴെണ്ണം കൂട്ടി. മൊത്തം 21 ടേബിളുകളിലാണ് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളെണ്ണുക. ഒരു ടേബിളില്‍ ശരാശരി ആയിരം വോട്ടുകളെണ്ണും. ഈ കണക്കില്‍ ഒരു റൗണ്ടില്‍ മുമ്പ് ഏകദേശം 14,000 വോട്ട് എണ്ണുമായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇക്കുറി അത് ശരാശരി 21,000 ആകും. ഒരു റൗണ്ട് വോട്ടെണ്ണല്‍ പൂര്‍ത്തിയാകാന്‍ ഏകദേശം 45 മിനിറ്റ് എടുക്കും.

8.36 am: മെഷീനുകളിലെ വോട്ട് എണ്ണാന്‍ തുടങ്ങി. ആദ്യ സൂചന 8.45 ന് അറിയാം8.45 am: 73 സീറ്റില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. യുഡിഎഫ് 54 സീറ്റില്‍. തൃശൂരില്‍ പത്മജ വേണുഗോപാല്‍ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു.8.50 am: പാലായില്‍ ജോസ് കെ.മാണിക്ക് ലീഡ്. ഇവിഎം എണ്ണിത്തുടങ്ങി.