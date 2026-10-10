കേരളത്തിലെ സിനിമാശാലകളിൽ പരിശോധന: 62,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തി
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിൽ നടത്തിയ സംയുക്ത പരിശോധനകളിൽ വിവിധ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് 26 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ആകെ 62,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്തതായി ഭക്ഷ്യ-സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് അറിയിച്ചു. മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവന പ്രകാരം ലീഗൽ മെട്രോളജി, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പുകൾ സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ അഞ്ച് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസുകളും നൽകി.
അമിതവില ഈടാക്കൽ, വിൽക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ അളവിലുള്ള കുറവ്, തിയേറ്ററുകളിൽ കുടിവെള്ളം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും വിലവിവരപ്പട്ടിക പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിലും വരുത്തിയ വീഴ്ച എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പരാതികളെത്തുടർന്നാണ് ഈ പരിശോധനകൾ നടത്തിയത്. സംയുക്ത പരിശോധനകൾ എല്ലാ മാസവും തുടരുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രഖ്യാപിച്ചതോ അതിന് പണം ഈടാക്കിയതോ ആയ അളവിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ പോപ്കോണും പാനീയങ്ങളും വിൽക്കുക, കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുകയും മുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത തൂക്ക അളവ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ-ലേബലിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുക തുടങ്ങിയ നിരവധി ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിർദ്ദിഷ്ട അളവിനേക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ചായയും പോപ്കോണും നൽകിയതിന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു തിയേറ്ററിന് 25,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തി.